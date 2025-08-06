Clara Tauson vence Madison Keys e vai às semifinais do WTA 1000 de Montreal

A dinamarquesa Clara Tauson avançou para as semifinais do torneio WTA 1000 de Montreal, no Canadá, nesta terça-feira (5) ao vencer a estadunidense Madison Keys, outro triunfo surpreendente que ela dedicou ao seu avô recentemente falecido.
Tauson, que havia eliminado Iga Świątek nas oitavas de final, derrotou a atual campeã do Aberto da Austrália por 6/1 e 6/4.
— Ainda estou em choque. Infelizmente, meu avô faleceu há dois dias. Hoje eu queria muito vencer por ele. Me disseram ontem, um dia depois de vencer Iga, e eu queria voltar aqui e mostrar o meu melhor tênis para ele. Espero que ele esteja assistindo — disse Tauson, emocionada, na entrevista na quadra em Montreal.
Nome em ascensão no circuito feminino, Tauson jogará sua segunda semifinal da categoria WTA 1000 após a de Dubai em fevereiro, em que perdeu para a russa Mirra Andreeva.
A dinamarquesa de 22 anos lutará na quarta-feira por uma vaga na final contra a vencedora da outra partida desta terça, entre a japonesa Naomi Osaka e a ucraniana Elina Svitolina.
A outra semifinal será entre a cazaque Elena Rybakina e a canadense Victoria Mboko, de 18 anos, a maior surpresa do torneio, que venceram suas respectivas partidas das quartas de final na segunda-feira.
