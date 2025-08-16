City goleia na estreia da Premier League e Richarlison brilha com voleio pelo Tottenham

O Manchester City abriu sua campanha na Premier League 2025/26 com uma vitória convincente sobre o Wolverhampton, por 4 a 0, neste sábado, no Molineux Stadium. O time de Pep Guardiola começa a temporada em busca de recuperar a coroa perdida para o Liverpool no último campeonato e mostrou sinais de equilíbrio entre as novas peças e as referências já consolidadas.

A partida foi marcada, antes de tudo, pela homenagem a Diogo Jota. O ex-atacante dos Wolves, que faleceu em julho em um acidente de carro, foi lembrado em um mosaico emocionante erguido pela torcida. Jota disputou 131 jogos pelo clube e foi peça fundamental na volta à Premier League em 2018. A cerimônia deu o tom inicial da estreia e reforçou o vínculo do jogador com a história recente do Wolverhampton.

Em campo, os anfitriões tentaram canalizar essa energia e começaram pressionando. Chegaram a marcar um gol, anulado pela arbitragem, e pareciam dispostos a medir forças com o City. Mas bastou uma mudança de ritmo dos visitantes para a diferença de qualidade aparecer.

Aos 33 minutos, Reijnders, um dos reforços da temporada, avançou pelo meio, acionou Rico Lewis e viu Haaland completar o cruzamento para abrir o placar. Três minutos depois, foi a vez de Reijnders finalizar com categoria após boa jogada de Oscar Bobb.

O intervalo trouxe pouco alívio ao Wolverhampton. No início da segunda etapa, a triangulação entre Reijnders e Bobb voltou a funcionar, e Haaland, sempre letal dentro da área, marcou o terceiro. O norueguês inicia o campeonato com dois gols em sua conta, reforçando a sensação de que seguirá sendo peça central na luta do City para recuperar o título.

Aos 35, a vitória se transformou em goleada: Cherki recebeu na entrada da área, dominou com calma e bateu no canto de José Sá, fechando o placar em 4 a 0.

A ausência de Ederson foi outro ponto de destaque. O goleiro brasileiro não esteve à disposição por conta de uma infecção alimentar, mas seu nome segue movimentando o mercado. Nos últimos dias, jornais ingleses apontaram interesse de clubes estrangeiros, entre eles o Galatasaray.

O Wolverhampton, sob comando de Vítor Pereira, mostrou bons minutos de intensidade, mas a distância técnica ficou evidente. A entrada de Jhon Arias no segundo tempo trouxe mobilidade, mas não alterou a dinâmica do confronto. A estreia reforça o desafio do treinador português em dar competitividade a um elenco que terá como meta principal a permanência na elite.

Além da vitória do City, a rodada de sábado trouxe outros resultados de destaque. O Tottenham venceu o Burnley por 3 a 0 em Londres, com dois gols de Richarlison. O brasileiro brilhou em um belo voleio, mas deixou o campo na segunda etapa com dores na perna, o que pode transformá-lo em dúvida para a próxima convocação de Carlo Ancelotti na seleção. Johnson completou o placar para os Spurs, que iniciam a temporada com confiança após a derrota na Supercopa da Europa.