Chelsea x Crystal Palace pela Premier League: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

Chelsea e Crystal Palace se enfrentam neste domingo (17), às 10h, pela primeira rodada da Premier League. O jogo ocorre em Stamford Bridge, em Londres.
Escalações para Chelsea x Crystal Palace
Chelsea: Robert Sánchez; Malo Gusto, Chalobah, Levi Colwill, Marc Cucurella; Reece James, Moisés Caicedo, Enzo Fernández, Cole Palmer, Pedro Neto; João Pedro. Técnico: Enzo Maresca.
Crystal Palace: Henderson; Chris Richards, Lacroix, Guéhi, Muñoz; Kamada, Adam Wharton, Mitchell, Ismaila Sarr, Eze; Mateta. Técnico: Oliver Glasner.
Arbitragem para Chelsea x Crystal Palace
Darren England, auxiliado por Ian Hussin e Akil Howson. VAR: James Bell.
Onde assistir a Chelsea x Crystal Palace
A partida será transmitida ao vivo na ESPN e no Disney+.