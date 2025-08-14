Chelsea doará parte da premiação do Mundial de Clubes para família de Diogo Jota

Chelsea foi campeão do Mundial de Clubes. HENRY NICHOLLS / AFP

O Chelsea realizará um belo gesto de solidariedade. Campeão do Mundial de Clubes, o clube inglês decidiu doar parte da premiação aos familiares de Diogo Jota e André Silva, jogadores que morreram em acidente de carro no início de julho, segundo o The Athletic.

O prêmio do Chelsea foi de 100 milhões de euros (R$ 630,1 milhões). Cada jogador recebeu 13,2 milhões de euros (R$ 83,1 milhões) distribuídos igualmente entre todos os atletas.

O clube inglês, junto do elenco e da comissão técnica de Enzo Maresca, chegou a um acordo para que os familiares dos jogadores recebam o mesmo valor.

A atitude tem ainda mais impacto pelo fato de Diogo Jota ser do Liverpool, um dos principais adversários do Chelsea na Premier League.

Homenagens

No entanto, o elenco dos Blues tem amigos do português, como Pedro Neto, que se emocionou com a homenagem antes do jogo contra o Palmeiras pelas quartas de final.