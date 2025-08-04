Chelsea corta nove jogadores do elenco para a próxima temporada; veja quem são

Argentino Enzo Fernández se reapresentou no Chelsea. Chelsea / Reprodução / X

A reapresentação do campeão do Mundial de Clubes 2025 ocorreu nesta segunda-feira (4), no CT de Cobham. O Chelsea vai começar sua pré-temporada após três semanas de férias por conta da conquista do torneio.

O elenco que se reapresentou, no entanto, não contou com nove jogadores, que tiveram seus nomes deletados do site oficial do clube, na página do time principal.

Entre as principais ausências estão Sterling, atacante que já passou por Liverpool, Manchester City e Arsenal. O lateral-esquerdo Ben Chilwell, que foi capitão do Chelsea no passado, também não consta na relação de atletas do time para a temporada 2025/2026.

Um dos motivos para as ausências são as novas contratações que chegaram, inclusive durante o Mundial de Clubes. O atacante João Pedro, decisivo na reta final da competição, foi um dos mais caros entre os 280 milhões de euros (cerca de R$ 1,8 bilhão) investidos.

O Chelsea, entretanto, ainda está ativo no mercado em busca de novos jogadores para a longa temporada, que terá a disputa da Premier League, a partir de 15 de agosto, copas nacionais e a Champions League.

Veja os nove jogadores fora do elenco no site oficial do Chelsea

Raheem Sterling (atacante, 30 anos)

Ben Chilwell (lateral, 28 anos)

Axel Disasi (zagueiro, 27 anos)

Renato Veiga (volante, 22 anos)

Alfie Gilchrist (zagueiro, 21 anos)

Carney Chukwuemeka (meia, 21 anos)

Lesley Ugochukwu (meia, 21 anos)

Armando Broja (atacante, 23 anos)

David Datro Fofana (atacante, 22 anos)

