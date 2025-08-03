Chelsea anuncia contratação do zagueiro holandês Jorrel Hato

O Chelsea anunciou neste domingo (3) a contratação do jovem zagueiro holandês Jorrel Hato, que estava no Ajax, por 43 milhões de euros (R$ 275 milhões).

Hato, que tem seis jogos pela seleção da Holanda, assinou um contrato de sete anos com o clube londrino.

O holandês de 19 anos é o oitavo reforço dos 'Blues' nesta janela de transferências. Antes dele, chegaram Jamie Gittens, Liam Delap, Mamadou Sarr, Dario Essugo, Kendry Páez e os brasileiros João Pedro e Estêvão.

Hato apareceu nas categorias de base do Ajax em 2018 e assinou seu primeiro contrato profissional quando tinha apenas 16 anos. Pelo clube de Amsterdã, fez 111 jogos e marcou quatro gols.

O Chelsea, que foi campeão da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos, vai disputar a Liga dos Campeões da Europa na próxima temporada.