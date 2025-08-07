Charles do Bronx vai enfrentar lutador do Cazaquistão na luta principal do UFC Rio

Do Bronx vem de sequência de quatro jogos, duas vitórias e duas derrotas. Josh Hedges / Zuffa LLC/UFC/Divulgação

O UFC confirmou o brasileiro Charles do Bronx no card principal do UFC Rio, em 11 de outubro, na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro. O adversário vai ser Rafael Fiziev, do Cazaquistão.

Bronx estava afastado por conta de lesões. Depois de ser derrotado por Ilia Topuria, ele volta aos ringues diante da torcida brasileira.

Leia Mais Lenda do UFC, Randy Couture sofre acidente de carro e é hospitalizado nos Estados Unidos