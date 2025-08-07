Charles do Bronx vai enfrentar lutador do Cazaquistão na luta principal do UFC Rio

O UFC confirmou o brasileiro Charles do Bronx no card principal do UFC Rio, em 11 de outubro, na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro. O adversário vai ser Rafael Fiziev, do Cazaquistão.
Bronx estava afastado por conta de lesões. Depois de ser derrotado por Ilia Topuria, ele volta aos ringues diante da torcida brasileira.
O adversário é o atual 10º colocado do ranking dos leves. Ele manifestava o desejo de enfrentar Do Bronx desde 2022. Fiziev também vem de lesão: em 2023, teve um problema no joelho.