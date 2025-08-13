Champions League: veja os confrontos dos playoffs para a fase de liga

Após três pré-eliminatórias, a Champions League chega nos playoffs da fase de liga da competição. São sete vagas restantes para disputar o principal torneio de clubes da Europa.
Nos dias 19 e 20 de agosto ocorrem as partidas de ida. Os duelos de volta serão nos dias 26 e 27 do mesmo mês. Os vencedores no agregado avançam para a fase de liga, que reúne 36 equipes.
Confira os confrontos
Fenerbahçe x Benfica
Um dos confrontos mais equilibrados. O Fenerbahçe disputou a terceira eliminatória e venceu o Feyenoord. Os turcos perderam a ida, mas fizeram 5 a 2 na volta.
O Benfica também teve apenas um confronto. Contra o Nice, o clube português venceu as duas por 2 a 0.
- Ida: quarta-feira (20), às 16h, em Istambul
- Volta: quarta-feira (27), às 16h, em Lisboa
Estrela Vermelha x Pafos
Bicampeão da Champions League, o Estrela Vermelha precisou disputar duas pré-eliminatórias. O clube sérvio superou o Lincoln Red e o Lech Poznan.
O Pafos também teve dois jogos até os playoffs. Primeiro, o clube cipriota eliminou o Maccabi Tel Aviv, depois surpreendeu o Dínamo Kyev.
- Ida: terça-feira (19), às 16h, em Belgrado
- Volta: terça-feira (26), às 16h, em Kolossi
Rangers x Club Brugge
Um confronto entre dois clubes fortes em seus respectivos países. O Rangers passou por duas pré-eliminatórias, ganhando do Panathinaikos e do Viktoria Plzen.
O Club Brugge teve apenas um jogo, mas foi um duelo contra o RB Salzburg, equipe que esteve no Mundial de Clubes. Com duas vitórias apertadas, o time belga avançou.
- Ida: terça-feira (19), às 16h, em Glasgow
- Volta: quarta-feira (27), às 16h, em Bruges
Ferencváros x Qarabag
Após duas eliminatórias, contra o Noah (Armênia) e o Ludogorets, a equipe do Ferencváros tenta voltar à fase mais importantes da Champions League.
O adversário dos húngaros será o Qarabag, que também teve dois confrontos anteriores. O clube do Azerbaijão venceu o Shelbourne (Irlanda) e o Shkëndija (Macedônia do Norte).
- Ida: terça-feira (19), às 16h, em Budapeste
- Volta: quarta-feira (27), às 13h45min, em Baku
Celtic x Kairat
O campeão escocês da última temporada não precisou passar por nenhuma pré-eliminatória. Para chegar na Champions League, basta que o Celtic supere o Kairat.
O clube do Cazaquistão, por outro lado, precisou jogar três eliminatórias. Vitórias sobre o Olimpija Ljubljana (Eslovênia), Kuopion Palloseura (Finlândia) e Slovan Bratislavia (Eslováquia).
- Ida: quarta-feira (20), às 16h, em Glasgow
- Volta: terça-feira (26), às 13h45min, em Almaty
Basel x Copenhagen
O campeão da Suíça na temporada passada não precisou passar por nenhuma eliminatória. O Copenhagen, no entanto, teve dois jogos.
A equipe dinamarquesa eliminou o Drita (Kosovo) e o Malmo, com direito a goleada por 5 a 0 na volta.
- Ida: quarta-feira (20), às 16h, na Basileia
- Volta: quarta-feira (27), às 16h, em Copenhague
Bodo/Glimt x Sturm Graz
O Bodo não disputou nenhuma eliminatória, por conta do título norueguês da última temporada.
O Sturm Graz também garantiu vaga direta nos playoffs, já que venceu o título da Áustria.
- Ida: quarta-feira (20), às 16h, em Bodo
- Volta: terça-feira (26), às 16h, em Graz