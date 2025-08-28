Champions League terá final na Hungria em 2026. FREDERIC DIDES / AFP

Os confrontos da fase de liga da Champions League 2025/2026 foram definidos nesta quinta-feira (28), no Grimaldi Forum, em Mônaco. Cada uma das 36 equipes jogam oito vezes, entre 16 de setembro e 28 de janeiro.

A final está marcada para o dia 30 de maio, um sábado, às 13h (horário de Brasília), na Puskas Arena, em Budapeste, na Hungria.

O novo regulamento da competição, que foi inaugurado na temporada passada e elogiado, traz mais jogos entre grandes equipes. Os clubes foram divididos em quatro potes, e cada time vai jogar contra dois adversários de cada pote.

Após todas as partidas, os oito primeiros colocados avançam de forma direta às oitavas de final. As equipes que ficarem entre 9º e 24º vão precisar jogar um confronto de playoff (ida e volta) para definir os outros oito classificados.

Veja os principais confrontos da fase de liga

Bayern de Munique x Chelsea

Arsenal x Bayern de Munique

PSG x Bayern de Munique

Chelsea x Barcelona

Real Madrid x Manchester City

Liverpool x Real Madrid

Real Madrid x Juventus

Inter de Milão x Liverpool

Inter de Milão x Arsenal

Atlético de Madrid x Inter de Milão

Borussia Dortmund x Inter de Milão

Manchester City x Borussia Dortmund

Juventus x Borussia Dortmund

Tottenham x Borussia Dortmund

Liverpool x Atlético de Madrid

Barcelona x PSG

PSG x Tottenham

Todos os confrontos da Champions

Pote 1

Pote 2

Pote 3

Pote 4

Calendário da competição