Confrontos da Champions League: os principais jogos da fase de liga; confira

Sorteio das partidas foi realizado nesta quinta-feira; final está marcada para o dia 30 de maio de 2026, na Puskas Arena, em Budapeste

Alex Torrealba

