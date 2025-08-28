Os confrontos da fase de liga da Champions League 2025/2026 foram definidos nesta quinta-feira (28), no Grimaldi Forum, em Mônaco. Cada uma das 36 equipes jogam oito vezes, entre 16 de setembro e 28 de janeiro.
A final está marcada para o dia 30 de maio, um sábado, às 13h (horário de Brasília), na Puskas Arena, em Budapeste, na Hungria.
O novo regulamento da competição, que foi inaugurado na temporada passada e elogiado, traz mais jogos entre grandes equipes. Os clubes foram divididos em quatro potes, e cada time vai jogar contra dois adversários de cada pote.
Após todas as partidas, os oito primeiros colocados avançam de forma direta às oitavas de final. As equipes que ficarem entre 9º e 24º vão precisar jogar um confronto de playoff (ida e volta) para definir os outros oito classificados.
Veja os principais confrontos da fase de liga
- Bayern de Munique x Chelsea
- Arsenal x Bayern de Munique
- PSG x Bayern de Munique
- Chelsea x Barcelona
- Real Madrid x Manchester City
- Liverpool x Real Madrid
- Real Madrid x Juventus
- Inter de Milão x Liverpool
- Inter de Milão x Arsenal
- Atlético de Madrid x Inter de Milão
- Borussia Dortmund x Inter de Milão
- Manchester City x Borussia Dortmund
- Juventus x Borussia Dortmund
- Tottenham x Borussia Dortmund
- Liverpool x Atlético de Madrid
- Barcelona x PSG
- PSG x Tottenham
Calendário da competição
- 1ª rodada - 16 a 18 de setembro de 2025
- 2ª rodada - 30 de setembro a 1º de outubro de 2025
- 3ª rodada - 21 e 22 de outubro de 2025
- 4ª rodada - 4 e 5 de novembro de 2025
- 5ª rodada - 25 e 26 de novembro de 2025
- 6ª rodada - 9 e 10 de dezembro de 2025
- 7ª rodada - 20 e 21 de janeiro de 2026
- 8ª rodada - 28 de janeiro de 2026
- Playoffs das oitavas (ida e volta): 17 e 24 de fevereiro de 2026
- Oitavas de final (ida e volta): 10 e 17 de março de 2026
- Quartas de final (ida e volta): 7 e 14 de abril de 2026
- Semifinais (ida e volta): 28 de abril e 5 de maio de 2026
- Final (jogo único): 30 de maio de 2026