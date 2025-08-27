Champions League 2025/2026: veja as equipes classificadas para a fase de liga e como acompanhar o sorteio dos jogos

As 36 equipes que disputarão a fase de liga da Champions League 2025/2026 estão definidas. Após a definição da última qualificatória, na quarta-feira (27), a principal competição do futebol europeu está pronta para começar no dia 16 de setembro. A final será em 30 de maio de 2026, no Puskas Stadium, em Budapeste, na Hungria.
Nesta quinta-feira (28), às 13h (horário de Brasília), ocorre o sorteio dos jogos da fase de liga. Cada clube jogará oito partidas, e os oito primeiros colocados se classificam de forma direta às oitavas de final. Os outros classificados serão conhecidos em confrontos de playoffs do 9º até o 24º.
No sorteio são definidos os confrontos, que funciona da seguinte forma: cada equipe enfrenta dois times de cada pote (são 4 no total). A divisão dos potes ainda não foi divulgada. Confira os clubes já classificados para a Champions League 2025/2026:
- Paris Saint-Germain (FRA)
- Tottenham Hotspur (ING)
- Liverpool (ING)
- Arsenal (ING)
- Manchester City (ING)
- Chelsea (ING)
- Newcastle United (ING)
- Napoli (ITA)
- Inter Milan (ITA)
- Atalanta (ITA)
- Juventus (ITA)
- Barcelona (ESP)
- Real Madrid (ESP)
- Atlético Madrid (ESP)
- Athletic Club (ESP)
- Villarreal (ESP)
- Bayern München (ALE)
- Bayer Leverkusen (ALE)
- Eintracht Frankfurt (ALE)
- Borussia Dortmund (ALE)
- Marseille (FRA)
- Monaco (FRA)
- PSV Eindhoven (HOL)
- Ajax (HOL)
- Sporting CP (POR)
- Union Saint-Gilloise (BEL)
- Galatasaray (TUR)
- Slavia Praha (CZE)
- Olympiacos (GRE)
- Kairat (CAZ)
- Pafos (CHI)
- Bodo/Glimt (NOR)
- Qarabag (AZE)
- Club Brugge (BEL)
- Benfica (POR)
- Copenhagen (DIN)
Onde assistir ao sorteio
A TNT e o HBO Max anunciam a transmissão
Veja as datas da Champions League 2025/2026
- 1ª rodada - 16 a 18 de setembro de 2025
- 2ª rodada - 30 de setembro a 1º de outubro de 2025
- 3ª rodada - 21 e 22 de outubro de 2025
- 4ª rodada - 4 e 5 de novembro de 2025
- 5ª rodada - 25 e 26 de novembro de 2025
- 6ª rodada - 9 e 10 de dezembro de 2025
- 7ª rodada - 20 e 21 de janeiro de 2026
- 8ª rodada - 28 de janeiro de 2026
- Playoffs das oitavas (ida e volta): 17 e 24 de fevereiro de 2026
- Oitavas de final (ida e volta): 10 e 17 de março de 2026
- Quartas de final (ida e volta): 7 e 14 de abril de 2026
- Semifinais (ida e volta): 28 de abril e 5 de maio de 2026
- Final (jogo único): 30 de maio de 2026