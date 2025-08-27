Champions League 2025/2026: veja as equipes classificadas para a fase de liga e como acompanhar o sorteio dos jogos

Final da Champions League será no dia 30 de maio de 2026. VALERY HACHE / AFP

As 36 equipes que disputarão a fase de liga da Champions League 2025/2026 estão definidas. Após a definição da última qualificatória, na quarta-feira (27), a principal competição do futebol europeu está pronta para começar no dia 16 de setembro. A final será em 30 de maio de 2026, no Puskas Stadium, em Budapeste, na Hungria.

Nesta quinta-feira (28), às 13h (horário de Brasília), ocorre o sorteio dos jogos da fase de liga. Cada clube jogará oito partidas, e os oito primeiros colocados se classificam de forma direta às oitavas de final. Os outros classificados serão conhecidos em confrontos de playoffs do 9º até o 24º.

No sorteio são definidos os confrontos, que funciona da seguinte forma: cada equipe enfrenta dois times de cada pote (são 4 no total). A divisão dos potes ainda não foi divulgada. Confira os clubes já classificados para a Champions League 2025/2026:

Paris Saint-Germain (FRA)

Tottenham Hotspur (ING)

Liverpool (ING)

Arsenal (ING)

Manchester City (ING)

Chelsea (ING)

Newcastle United (ING)

Napoli (ITA)

Inter Milan (ITA)

Atalanta (ITA)

Juventus (ITA)

Barcelona (ESP)

Real Madrid (ESP)

Atlético Madrid (ESP)

Athletic Club (ESP)

Villarreal (ESP)

Bayern München (ALE)

Bayer Leverkusen (ALE)

Eintracht Frankfurt (ALE)

Borussia Dortmund (ALE)

Marseille (FRA)

Monaco (FRA)

PSV Eindhoven (HOL)

Ajax (HOL)

Sporting CP (POR)

Union Saint-Gilloise (BEL)

Galatasaray (TUR)

Slavia Praha (CZE)

Olympiacos (GRE)

Kairat (CAZ)

Pafos (CHI)

Bodo/Glimt (NOR)

Qarabag (AZE)

Club Brugge (BEL)

Benfica (POR)

Copenhagen (DIN)

Onde assistir ao sorteio

A TNT e o HBO Max anunciam a transmissão

Veja as datas da Champions League 2025/2026