Cerro Porteño x Estudiantes pela Libertadores: onde assistir ao vivo, escalações e  lances em tempo real 

Cerro Porteño e Estudiantes se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 19h, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O jogo ocorre no estádio La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai.
Escalações para Cerro Porteño x Estudiantes
Cerro Porteño: Arias; Quintana, Pérez, Riveros; Carrizo, Soñora, Domínguez, Morel; Iturbe, Araújo, Amarilla. Técnico: Diego Martínez.
Estudiantes: Muslera; Gómez, Meza, Rodríguez, Arzamendia; Ascacíbar, Medina, Palacios, Cetre, Ascacíbar; Carrillo. Técnico: Eduardo Dominguez.
Arbitragem para Cerro Porteño x Estudiantes
Piero Maza, auxiliado por Jose Retamal e Miguel Rocha. VAR: Rodrigo Carvajal (quarteto chileno).
Onde assistir a Cerro Porteño x Estudiantes
A partida será transmitida ao vivo na ESPN e Disney +.