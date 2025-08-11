CBF vai apresentar novo calendário em 60 dias com Estaduais reduzidos, diz Samir Xaud

O presidente da CBF, Samir Xaud, fez a promessa nesta segunda-feira, 11, de apresentar em 60 dias a proposta de um novo calendário para o futebol brasileiro. A principal modificação deve ser a redução dos Estaduais para, no máximo, 11 datas.

O cartola falou rapidamente a jornalistas sobre a proposta, sem se aprofundar no assunto, em evento em um hotel no Rio, onde foi discutido o primeiro modelo nacional de Fair Play Financeiro a ser introduzido no futebol brasileiro.

Em maio, ele havia dito que o foco quanto às mudanças a partir do ano que vem será enxugar as datas dos Estaduais para tornar menos desgastante o calendário, alvo de constantes reclamações de técnicos e jogadores, que reivindicam período de descanso maior entre as partidas.

A proposta será apresentada para análise dos clubes e federações, mas, segundo disse Xaud recentemente, não há mais discussões. "Não tem negociações, serão 11 datas", afirmou. "O calendário brasileiro é muito cheio. Se não fizermos a redução, não vamos conseguir cumprir as tabelas".

O presidente entende que os Estaduais vão ter de se adequar às normas da CBF e que a provável alteração é benéfica a todos os envolvidos, sobretudo em 2026, ano da primeira edição ampliada da Copa do Mundo, com 48 seleções.