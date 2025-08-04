CBF define Anderson Daronco como árbitro da partida de volta entre Palmeiras e Corinthians

Anderson Daronco será o árbitro definido para comandar o clássico paulista entre Palmeiras e Corinthians marcado para esta quarta-feira, 6, no Allianz Parque. Este será o confronto de volta entre os rivais pelas fase de oitavas de final da Copa do Brasil.

Os assistentes e o juiz responsável pelo VAR ainda não foram divulgados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Anderson Daronco já apitou o clássico entre Corinthians e Palmeiras seis vezes na carreira. Foram duas vitórias do Corinthians (2017 e 2018), duas do Palmeiras (2022 e 2024) e dois empates (2019 e 2023).

O clube de Parque São Jorge venceu a primeira partida das oitavas da Copa do Brasil, na Neo Química Arena, por 1 a 0, com gol marcado pelo holandês Memphis Depay. O Palmeiras, na ocasião, contestou a arbitragem de Wilton Pereira Sampaio.

O time alviverde reclama do pênalti marcado a favor do Corinthians, contesta uma possível penalidade em Lucas Evangelista e também o gol anulado de Maurício por impedimento na reta final do clássico. O clube enviou um ofício à CBF com questionamentos sobre o trabalho da equipe de arbitragem no primeiro duelo entre os times.