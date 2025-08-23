Esportes

CBF antecipa fim do Brasileirão e adia finais da Copa do Brasil; veja mudanças no calendário de 2025

Ajustes permitem que brasileiro dispute Copa Intercontinental, sem apertar o calendário, em caso de título da Libertadores

Zero Hora

