CBF antecipa fim do Brasileirão e adia finais da Copa do Brasil; veja mudanças no calendário de 2025

CBF alterou datas para viabilizar eventual participação de brasileiro na Taça Intercontinental, em dezembro. Salty View / stock.adobe.com

A CBF anunciou, na noite deste sábado (23), alterações no calendário para o segundo semestre de 2025. As principais mudanças são a antecipação do fim do Campeonato Brasileiro e do adiamento da final da Copa do Brasil.

Antes, o encerramento do Brasileirão estava previsto para 21 de dezembro. Agora, passou para o dia 7 do mesmo mês.

Já as semifinais e a final da Copa do Brasil vão ser disputadas após o fim do Brasileirão. Antes, a competição de mata-mata terminaria em 9 de novembro.

A decisão tem como objetivo permitir que, caso um dos brasileiros vivos na Libertadores (Flamengo, Palmeiras ou São Paulo) vença a competição, dispute a Copa Intercontinental no fim do ano. A estreia do representante sul-americano é no dia 10 de dezembro, contra o Cruz Azul.

A mudança acontece porque não há mais clubes "vivos" simultaneamente na Libertadores e na Copa do Brasil. O Botafogo, único até então na condição, foi eliminado na quinta-feira (21), ao perder por 2 a 0 para a LDU, em Quito.

As alterações: