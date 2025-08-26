CBF altera datas da Copa do Brasil e pode gerar problema ao Corinthians com Hugo Souza

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou nesta segunda-feira, 25, a data da partida de volta da Copa do Brasil entre Corinthians e Athletico-PR. Inicialmente marcada para 11 de setembro, o duelo precisou ser adiantado em um dia, em função do calendário da Copa Sul-Americana. A mudança cria um problema para o clube paulista, que teve a convocação de Hugo Souza para a seleção brasileira.

O duelo foi o único das quartas de final que sofreu alteração de datas. Isto ocorreu em função de partidas do Fluminense na Copa Sul-Americana, contra o Lanús, no dia 16 de setembro, e contra o próprio Corinthians, no dia 13, pelo Campeonato Brasileiro. Se o compromisso da Copa do Brasil na Neo Química Arena fosse mantido para o dia 11, não haveria um intervalo mínimo regulamentar de 66 horas entre as partidas.

A mudança foi feita pela própria CBF após análise do calendário do Fluminense. No entanto, pela convocação de seu goleiro, o Corinthians pode ser prejudicado pelos confrontos da seleção brasileira. Isto porque, nos próximos dias 4 e 9 de setembro, o Brasil encara o Chile, no Maracanã, e a Bolívia em El Alto, a uma altitude superior a 4 mil metros.

O principal obstáculo seria o confronto com a Bolívia. Ainda que seja a terceira opção de Carlo Ancelotti para a posição, Hugo Souza estará junto ao elenco na segunda partida. Nada impede que, em caso de uma necessidade, ele seja acionado pelo treinador - ainda mais que, pela convocação, as duas próximas partidas serão utilizadas para testar novos jogadores para a Copa do Mundo.

A partida acontece às 20h30 (de Brasília), uma hora mais cedo do que o comum para mitigar os efeitos da altitude. Menos de 24 horas após o apito final, Hugo Souza precisaria estar na Neo Química Arena para a decisão com o Corinthians.

A reportagem apurou que ainda não há um plano definido para que o Corinthians conte com o retorno de Hugo Souza a tempo da partida. Isto porque o clube aguarda uma definição da CBF quanto à logística que será adotada pela entidade. Em geral, após os duelos na Bolívia, a tendência é de um retorno imediato da delegação ao Brasil, para mitigar os efeitos da altitude.