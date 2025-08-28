Católicos x protestantes: como a religião moldou o clássico escocês entre Celtic e Rangers? Assista ao podcast

Rangers e Celtic duelam neste domingo pelo Campeonato Escocês. Rangers / Divulgação

O clássico entre Rangers e Celtic, conhecido como Old Firm, volta a agitar Glasgow, neste domingo (31), com toda a intensidade que marca um dos maiores confrontos do futebol mundial.

Muito além das quatro linhas, a rivalidade carrega séculos de história, identidade cultural e paixão, dividindo a cidade entre o azul dos protestantes e o verde dos católicos.

Em campo, o duelo promete alta voltagem: o Rangers busca reafirmar sua força e encurtar a distância para o rival, enquanto o Celtic chega embalado pela consistência das últimas temporadas.

Com estádios lotados, clima de decisão e rivalidade à flor da pele, cada lance do derbi escocês é carregado de significado que vai além do campo.

