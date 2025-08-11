Carlos Miguel cantou 'Palmeiras não tem Mundial' e se declarou ao Corinthians há 2 meses

Possível novo reforço do Palmeiras, Carlos Miguel ficou marcado, durante passagem pelo Corinthians, por vídeo em que provoca o clube alviverde. No registro, de 2023, o goleiro cantou música "Palmeiras não tem Mundial", criada pelos rivais em tom de 'zoação'. Além disso, há dois meses, quando já estava no Nottingham Forest, o jogador se declarou ao Corinthians.

Quando ainda ocupava a reserva de Cássio, o goleiro foi flagrado, em uma confraternização com amigos, entoando a canção. À época, o registro pouco repercutiu - já que outros atletas rivais do Palmeiras já repetiram o ato. É o caso de Gabigol, hoje no Cruzeiro, durante comemoração de título no Flamengo.

Após assumir a titularidade no Corinthians, sob o comando de António Oliveira, Carlos Miguel pouco ficou à frente da meta alvinegra antes de se transferir para o Nottingham Forest. Mesmo assim, diz ter mantido a torcida pelo clube.

O goleiro, aliás, revelou, em junho, que o Corinthians seria prioridade em um possível retorno ao Brasil. "O Corinthians me abraçou quando eu queria sair do Inter. Se o presidente me ligar, falar comigo, com certeza o primeiro lugar que eu vou querer é aqui, sem dúvida, porque aqui é Corinthians", afirmou, ao Podpah.

A chegada de Carlos Miguel ao Palmeiras, que já está encaminhada, visa reforçar a meta alviverde depois das eliminações na Copa do Brasil e Mundial de Clubes, somadas à derrota na decisão do Paulistão para o Corinthians, ainda no início da temporada.

Com Weverton em má fase e Marcelo Lomba em fim de contrato, o Palmeiras entende que a vinda de Carlos Miguel é uma oportunidade de mercado. O jogador já havia recebido a informação do Nottingham Forest que não seria aproveitado nesta temporada.

O Palmeiras vai pagar ao Nottingham Forest 4 milhões de euros (R$ 25,3 milhões) pela compra de Carlos Miguel. O valor é idêntico ao que o clube inglês pagou para liberá-lo do Corinthians. O acordo ainda prevê o pagamento de um valor em bônus por metas a serem alcançadas ao longo de sua passagem pelo clube alviverde.