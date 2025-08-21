Caos nas arquibancadas de Independiente x Universidad de Chile: tudo que se sabe sobre a confusão

Um torcedor da Universidad de Chile jogando objetos contra a torcida do Independiente. ALEJANDRO PAGNI / AFP

A partida entre Independiente e Universidad de Chile, em Avellaneda, na Argentina, virou um cenário de horror após conflitos entre torcedores dos dois times.

O jogo desta quarta-feira (20), válido pelas oitavas da Sul-Americana, foi suspenso pela arbitragem e, posteriormente, cancelado pela Conmebol. Isso significa que não haverá retomada da partida.

Entenda ponto a ponto o que ocorreu.

Início da confusão

As equipes haviam recém voltado do intervalo, com o placar de 1 a 1, quando a confusão começou. O resultado dava a classificação aos chilenos, que já tinham vencido por 1 a 0 na ida.

Torcedores da Universidad de Chile começaram a atirar pedras em direção aos locais. Os visitantes invadiram um depósito de produtos de limpeza e chegaram a jogar cabos de vassoura contra a torcida adversária.

Evacuação das arquibancadas

Em campo, jogadores tentaram acalmar a situação, mas não tiveram sucesso. Com isso, a partida foi paralisada e os atletas se recolheram aos vestiários. Segundo a imprensa argentina, a polícia não agiu.

O sistema de som do estádio, então, determinou a evacuação das arquibancadas. Alguns chilenos deixaram o local, mas outros continuaram os ataques.

A passagem de torcedores da parte do estádio abaixo dos visitantes para o setor ao lado foi aberta, para que os locais pudessem se refugiar. Alguns torcedores foram para o campo.

Briga generalizada

Torcedores do Independiente reagiram e partiram para a agressão contra os visitantes, tiraram as roupas dos chilenos e as penduraram na grade que separa a torcida do campo.

Os torcedores chilenos lançaram pelo menos uma bomba de efeito moral sonoro contra um camarote e os torcedores do Independiente, na arquibancada lateral, responderam lançando outros projéteis.

Outra imagem mostra que um torcedor da Universidad de Chile salta do anel superior da arquibancada para fugir. Não há informações oficiais sobre a quantidade de feridos, mas a imprensa divulga ao menos dez feridos e 90 detidos.

Suspensão do jogo

Apenas 40 minutos depois da primeira paralisação que o jogo foi de fato suspenso — e, mais tarde, cancelado —, a partir de uma análise da diretoria de competições da Conmebol de que não há como garantir a segurança em caso de continuidade do jogo.

"Procede-se o cancelamento do jogo, e o caso será direcionado aos órgãos judiciais da Conmebol para futuras determinações. Toda a informação dos fatos ocorridos dentro e fora do estádio será enviada à Comissão Disciplinar da confederação", avisou a Conmebol por meio de nota.

Punição aos envolvidos

A Conmebol informou que o caso será analisado por seus órgãos judiciais. O Comitê Disciplinar irá analisar as informações apuradas e definir quais sanções poderão ser aplicadas e contra quem.

— Seremos punidos, não há dúvida. E seremos punidos com severidade — disse Daniel Schapira, diretor da Azul Azul, que administra a Universidad de Chile, pouco depois da confirmação de suspensão do jogo.

A condeferação se limita a dizer que irá analisar a situação e não há como prever o que será definido esportivamente. A lógica de eliminação dos chilenos não deve ser aplicada, uma vez que torcedores do Independiente também partiram para a violência.

Repercussão

Schapira reclamou da falta de ação policial quando os ataques começaram.

— Isso é terrível, é inacreditável. Sempre acontece alguma coisa com a gente. É também uma questão de organização: eles não podem colocar a torcida da Universidade acima da torcida do Independiente. Todo mundo tem problemas aqui. Isso virou um circo — desabafou para a rádio ADN Chile.

O presidente chileno, Gabriel Boric, questionou na rede social X "da violência nas torcidas até a evidente irresponsabilidade na organização".

"A Justiça deverá determinar os responsáveis", acrescentou Boric, que ordenou ao embaixador do país que visite os torcedores chilenos no hospital "para garantir sua segurança".