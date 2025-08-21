Esportes

Sul-Americana
Notícia

Caos nas arquibancadas de Independiente x Universidad de Chile: tudo que se sabe sobre a confusão

Partida virou um cenário de horror após conflitos entre torcedores dos dois times

Estadão Conteúdo

Leonardo Catto

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS