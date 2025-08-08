Canadense Victoria Mboko vence Naomi Osaka e conquista WTA 1000 de Montreal

Mboko ergue o primeiro troféu da carreira. MINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Aos 18 anos, Victoria Mboko entrou para a história do tênis feminino. Nesta quinta-feira (7), a jogadora filha de pais congoleses, que migraram para Charlotte, nos Estados Unidos, onde ela nasceu, venceu o WTA 1000 de Montreal.

Mas apesar de ter nascido em território estadunidense, Mboko defende o Canadá, país que a família passou a morar quando ela tinha apenas dois meses.

Leia Mais Luiza Fullana é a única brasileira nas quartas de final do W35 de Chacabuco

Em uma temporada de sonhos, a jogadora que iniciou o Aberto do Canadá na 85ª posição no ranking mundial, venceu quatro campeãs de Grand Slam para erguer o primeiro troféu de sua carreira. No caminho até a final, ela derrotou as estadunidenses Sofia Kenin e Coco Gauff e a cazaque Elena Rybakina.

O jogo

Osaka (D) cumprimenta Mboko (E). MINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

A última vencedora de Slam derrotada pela canadense foi a japonesa Naomi Osaka, na final desta quinta. Após ganhar o set inicial por fáceis 6/2, aproveitando os 22 erros não forçados de Mboko, a asiática sucumbiu nas duas parciais seguintes.

O segundo set teve cinco quebras de saque seguidas até Mboko confirmar o serviço e abrir 4 a 2. A jovem canadense conseguiu novo break em 5 a 2, mas perdeu o saque quando sacou para fechar e viu Osaka encostar em 4/5. Mas a japonesa perdeu a chance de empatar sacando e viu o público fazer muito barulho nas arquibancadas com o 6/4, que chegou em seu 19º erro não forçado na parcial.

Leia Mais Venus Williams cai na primeira rodada do WTA 1000 de Cincinnati

Mais uma vez Victoria Mboko largou em vantagem no terceiro set, que teve três quebras consecutivas de saque. Com outros dois breaks, a canadense fechou em 6 a 1 e se tornar a segunda jogadora com pior ranking a ganhar um torneio WTA 1000, desde que a série foi introduzida em 1990.