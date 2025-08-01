Campeões do Troféu Brasil, Caio Bonfim e Viviane Lyra assumem liderança do ranking mundial dos 20 mil metros da marcha atlética 

Caio comemora vitória e recordes. Gustavo Alves / Divulgação/CBAt

As vitórias de Caio Bonfim (Caso-DF) e Viviane Lyra (Praia Clube-MG), nas provas masculina e feminina dos 20 mil metros da marcha atlética em pista, na 44ª edição do Troféu Brasil Interclubes de Atletismo, que acontece no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CTPB), em São Paulo, garantiu aos dois a liderança do ranking mundial.

Medalhista olímpico em Paris-2024 e multimedalhista mundial, Caio bateu o recorde brasileiro e sul-americano, com o tempo de 1h18min37seg9 – o resultado é o melhor do mundo em 2025 e o quarto do ranking histórico da prova. No Troféu Brasil de 2024, ele havia se tornado o primeiro marchador sul-americano a fazer a distância abaixo de 1h20mi, completando a prova em 1h19min52seg1.

— Eu vim muito concentrado para essa prova, e aí vamos quebrando essas barreiras, né? No ano passado saí no ritmo para fazer 1h19mi, e agora, este ano, saí para bater esse recorde. Primeiro você sai no ritmo do recorde e depois tenta ir baixando, se tiver perna, né? E eu ainda estava com vontade de ir ao banheiro, fiz um 8 km assim, o que foi ainda mais tenso. Mas eu estou muito feliz com o resultado, com essa fase da marcha, é muito bom pegar um clima agradável e um nível competitivo alto — disse o vice-campeão olímpico de 2024.

O pódio da prova aina teve Matheus Correa (Aablu-SC) como vice-campeão, com o tempo de 1h19min54seg7, Max dos Santos (Caso-DF), terceiro colocado com 1h20min35seg1.

Viviane Lyra fica perto de recorde brasileiro

Viviane Lyra conquistou o ouro da prova feminina com a marca de 1h30min52seg7 – ela ficou muito perto de bater o seu próprio recorde brasileiro em pista, estabelecido em 2024, quando fez o tempo de 1h30min38seg3. O pódio teve Gabriela Muniz (Caso-DF) em segundo lugar, com 1h32min50seg9, e Mayara Vicentainer (Iabc/Fmebc-SC) na terceira posição (1h41min46seg2).