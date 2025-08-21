Campeão da Libertadores e outros dois jogadores são afastados no Fortaleza

Deyverson marcou um gol na derrota do Fortaleza para o Grêmio por 2 a 1. Renan Mattos / Agencia RBS

A má fase do Fortaleza em 2025 ganhou mais um capítulo. Após a eliminação para o Vélez Sarsfield na Libertadores, a torcida realizou protestos na sede do clube e cobrou melhores resultados, já que o time é o 19° colocado no Brasileirão. Além disso, uma mudança foi feita no elenco da equipe.

Segundo o ge.globo, o técnico Renato Paiva optou por afastar três jogadores. O atacante Deyverson, o volante Zé Welison e o goleiro Magrão. O trio seguirá treinando com o grupo de jogadores, mas não será mais relacionado para as partidas.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o treinador explicou a decisão, mas não citou nomes:

— Tenho que ter a honestidade de lhes dizer que são bons profissionais, que devem procurar opções em outras realidades, em outros clubes, porque aqui comigo não vão jogar tanto e ficarem no clube só a treinar não ajuda.

A opção do comandante português teve como foco diminuir a quantidade de jogadores no elenco.

Passagem desgastada

No Fortaleza desde o começo deste ano, o atacante disputou 26 jogos, marcou cinco gols e deu uma assistência. Neste período, o jogador foi o responsável por empurrar o atacante Moisés em uma comemoração de gol, o que causou uma lesão no companheiro, que está há quatro meses longe dos gramados.