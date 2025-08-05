Jorge Costa, campeão da Champions League com o Porto, morre aos 53 anos após infartar em CT do clube

Jorge Costa em disputa de bola com o brasileiro Vagner Love durante partida na Champions League de 2004. MIGUEL RIOPA / AFP

Jorge Costa, ex-capitão, zagueiro e atualmente diretor de futebol do Porto, morreu nesta terça-feira (5), aos 53 anos, vítima de um ataque cardíaco. Conhecido como o "Bicho", por sua liderança em campo no período em que defendeu a equipe, foi um dos ícones da conquista da Champions League em 2003/2004, na última vez em que um clube português venceu a competição.

"Jorge Costa nos deixou. Um de nós, um líder, capitão, exemplo. Um símbolo do Porto", escreveu o clube português em suas redes sociais. Rivais, como o Sporting, e a própria Liga Portuguesa lamentaram a morte súbita do ex-jogador na manhã desta terça.

O dirigente chegou a ser levado ao Hospital de São João depois de sofrer uma parada cardiorrespiratória no CT do Porto, em Olival, mas não resistiu. Ele deixa três filhos, frutos do relacionamento com sua ex-mulher, Isabel. Pelo Porto, disputou mais de 250 jogos, com 17 gols marcados, entre 1992 e 2005.

"Jorge Costa personificou, ao longo da sua vida, dentro e fora de campo, os valores que definem o FC Porto: entrega, liderança, paixão e um inabalável espírito de conquista. Marcou gerações de adeptos e tornou-se um símbolo do Portismo", escreveu o clube. O desempenho pelo Porto o alçou a seleção portuguesa, pela qual disputou 50 partidas ao longo de sua carreira.

Além do Porto, Costa teve passagens pelos também portugueses, Penafiel e Marítimo. Antes do título da Champions League e do Mundial em 2004, com o Porto, sob o comando de José Mourinho, chegou a ter breve passagem pelo Charlton, da Inglaterra. Em 2006, encerrou sua carreira como jogador no Standard de Liège, da Bélgica.

Carreira após a aposentadoria

Antes de assumir o cargo de Diretor de Futebol Profissional do Porto, a convite do ex-treinador e atual presidente do clube André Villas-Boas, Costa teve passagens como treinador do Paços de Ferreira, Braga, da seleção do Gabão, entre outros clubes.

Em 2024, o então diretor concedeu entrevista ao Estadão, na qual avaliou os desafios do Porto frente ao Palmeiras, no Mundial de Clubes, onde os dois se enfrentariam na fase de grupos. O duelo entre as equipes terminou em empate sem gols.