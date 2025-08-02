Campeã mundial e vice olímpica nos 100 metros rasos é detida por suposta agressão ao namorado

Sha'Carri Richardson foi prata nos 100m e ouro no revezamento 4x100m em Paris. JEWEL SAMAD / AFP

Medalhista de prata em Paris-2024 e campeã mundial dos 100 metros rasos, Sha'Carri Richardson, dos Estados Unidos, foi presa no último fim de semana por supostamente agredir o namorado no aeroporto internacional de Seattle-Tacoma. A velocista de 25 anos foi detida no domingo (27) por violência doméstica de quarto grau, de acordo com o boletim de ocorrência.

Richardson foi fichada no início da noite do último domingo e liberada no começo da tarde de segunda-feira (28). O empresário da atleta não atendeu aos pedidos de entrevista. O boletim de ocorrência afirma que um policial no aeroporto foi notificado por um supervisor da segurança sobre uma confusão entre Richardson e seu namorado, o também velocista olímpico Christian Coleman.

O policial revisou as imagens da câmera e observou Richardson estender o braço esquerdo, agarrar a mochila de Coleman e arrancá-la. Richardson então bloqueou a passagem do namorado, que tentava contorná-la. Coleman foi empurrado contra uma parede. O relatório posteriormente afirmou que Richardson aparentemente jogou um objeto em Coleman, poderia ser os fones de ouvido. O boletim informa que Coleman não quis participar da investigação e se recusou a se identificar como vítima.

Sha'Carri Richardson é conhecida não apenas por sua velocidade, mas também por seu cabelo com cores vibrantes, unhas compridas pintadas e tatuagens que a tornaram uma personalidade única no atletismo.

Ela venceu os 100 metros rasos no Campeonato Mundial de 2023, em Budapeste, está automaticamente classificada para o próximo Mundial, em setembro, em Tóquio, e conquistou a prata nos Jogos Olímpicos de Paris, além de integrar o revezamento 4x100 m que ganhou o ouro.