Calderano vira sobre promessa de Taiwan e avança às quartas de final em Foz do Iguaçu

Calderano é o principal favorito em Foz do Iguaçu. Dhavid Normando / FVimagem/CBTM/Divulgação

Após conquistar o WTT Star Contender em Buenos Aires, na Argentina, há seis dias, Hugo Calderano continua firme em busca de mais um troféu, desta vez, em Foz do Iguaçu. Apesar de ter levado um susto diante do jovem Chang Yu-An, talentosa promessa de Taiwan de 19 anos, o brasileiro venceu o confronto das oitavas de final de simples por 3 a 1, de virada, com parciais de 10/12, 11/8, 11/9 e 11/8, neste sábado (2), e agora buscará uma vaga nas semifinais.

Na próxima fase, pelas quartas de final, Hugo Calderano, número 3 do ranking mundial e primeiro cabeça de chave no Paraná, vai enfrentar o japonês Yukiya Uda, 40º do mundo e oitavo cabeça de chave do torneio.

O jogo

No primeiro game, apesar do apoio da torcida brasileira, o brasileiro de 29 anos saiu na frente, mas sofreu com as bolas curtas de Chang. Entre altos e baixos de Calderano, por vezes desconcentrado, o jovem adversário surpreendeu na reta final, virou o placar e levou a melhor na parcial por 12/10.

Pressionado pela derrota no primeiro game, Calderano voltou mais agressivo para o segundo set e dominou o adversário. O brasileiro abriu boa vantagem no placar com golpes potentes e aproveitou os quatro game points a seu favor para fechar a segunda parcial em 11/8 e empatar o confronto.

Chang entrou desconcentrado na terceira parcial e Hugo Calderano, com golpes certeiros no ataque, aproveitou para abrir 5 a 1 de vantagem. O mesa-tenista de Taiwan buscou a reação e reduziu a desvantagem para 6/4, mas o brasileiro manteve o controle do jogo e abriu 10/5. Apesar da vantagem, o número 3 do mundo passou a errar e a vantagem caiu para 10/9, Calderano pediu tempo e aproveitou o quinto game point para fechar em 11/9 e virar o placar.

Mais tranquilo, Calderano saiu na frente no quarto game e abriu 4/2. O brasileiro voltou a se impor e administrou a vantagem de dois pontos à frente até o fim, fechando a parcial em 11/8 e o jogo em 3 a 1.

Com o resultado, o carioca chegou a 24 vitórias seguidas na temporada.

Vitor Ishiy cai para japonês