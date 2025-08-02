Calderano supera alemão na estreia de simples do WTT Star de Foz do Iguaçu e vai às oitavas

Calderano é o principal favorito em Foz. Dhavid Normando / FVimagem/CBTM/Divulgação

Hugo Calderano se recuperou rápido da frustração de ter aberto o dia com eliminação nas duplas mistas ao lado de Bruna Takahashi. Na noite desta sexta-feira (1º), o brasileiro voltou à mesa para a estreia de simples do WTT Star Contender de Foz do Iguaçu e despachou o alemão Wim Verdonachot por 3 a 1 em partida bastante difícil.

Concentrado e agressivo em praticamente todo o jogo, com momentos de altos e baixos, o favorito e número 3 do tênis de mesa mundial se garantiu nas oitavas de final deste sábado após vencer com parciais apertadas de 11/7, 16/14, 9/11 e 11/8, em 39 minutos de jogo.

Brilhando no circuito mundial, no qual vem de títulos em Ljubliana, na Eslovênia, em junho, e na semana passada em Buenos Aires, na Argentina, o brasileiro chegou a 23 vitórias seguidas, mostrando uma enorme evolução na categoria.

— Um jogo bem difícil e estou muito feliz de ter saído com a vitória. Tive algumas dificuldades em alguns momentos do jogo, mas foi muito bom jogar com essa torcida me apoiando, gritando meu nome. Então fico muito feliz de estar aqui e de ter passado para a próxima fase — comemorou Hugo Calderano, apoiado em alto e bom som pelos brasileiros.