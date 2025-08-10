Caio Silas de Almeida é prata no tiro esportivo do Pan Júnior

O paulista Caio Silas de Almeida conquistou a quinta medalha do Brasil nos Jogos Pan-Americanos Júnior, no Paraguai. Neste domingo (10), ele ficou com a prata na final da pistola de ar 10 metros.
Segundo nas classificatórias, quando chegou a quebrar o recorde pan-americano júnior, empatado com o estadunidense Marcus Klemp, ambos com 574 pontos, o atirador da ADT Bauru (SP) somou 232,7 na final disputada no Polígono de Tiro, em Assunção.
A medalha de ouro foi ganha por Diego Parra, do Chile, que somou 235 pontos. Outro chileno, José Aguilera, com 213, garantiu o bronze.
Com a prata de Diego, o Brasil tem cinco pódios no Pan Júnior, sendo duas de ouro, uma de prata e duas de bronze.