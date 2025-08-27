Buccaneers, Falcons, Panthers e Saints: o que esperar dos times da NFC Sul da NFL

Bryce Young (E) segue como esperança dos Panthers. TIM WARNER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Considerada a divisão mais fraca da NFL atualmente, a NFC Sul pode reservar surpresas nesta temporada. Há duas franquias com bons talentos nos elencos e capacidade de disputar a Conferência Nacional, mas dúvidas pairam no ar.

Por outro lado, os outros dois times são fortes candidatos a disputar a primeira escolha do próximo draft.

Zero Hora ouviu analistas de NFL de diversos canais especializados do Brasil para saber o que esperar de cada franquia para a temporada. Veja abaixo as análises sobre a NFC Sul:

Tampa Bay Buccaneers

Bucs são favoritos na NFC Sul. JOE SARGENT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Os Bucs começam a temporada com mais certezas do que incertezas, em comparação com o último ano. Campeã da NFC Sul em 2024/2025, a franquia acredita em Baker Mayfield como quarterback titular e esperança de melhores resultados nos playoffs.

— Ele é um líder natural que segue muito bem neste sistema, principalmente com Mike Evans em campo, que deve ir em busca do recorde de mais temporadas seguidas com mais de mil jardas recebidas — avalia Lucas dos Anjos, comentarista do The Playoffs.

As dúvidas que pairam no ar de Tampa são as lesões no ataque, como Tristan Wirfs, que perderá o início da temporada e é peça fundamental da linha ofensiva. Outra questão foi ter uma offseason muito parada, sem grandes movimentações.

— Haason Reddick chegou para a defesa. Os Bucs draftaram Emeka Egbuka, que parece ser mais um dos belos wide receivers vindos de Ohio State no últimos anos. Ele deve complementar um dos melhores e mais completos corpos de recebedores da NFL. Mesmo tendo muitas movimentações, há talento e espero mais uma grande temporada da franquia — complementa.

Destaques do time: Baker Mayfield, Mike Evans e Vita Vea

Baker Mayfield, Mike Evans e Vita Vea Treinador: Todd Bowles

Todd Bowles Campanha em 2024/2025: 10 vitórias e 7 derrotas

Atlanta Falcons

Os Falcons apostaram em melhorias na defesa. STACY REVERE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Se houvesse um prêmio para a franquia que mais realizou apostas, este deveria ser entregue aos Falcons. Primeiro, no draft de 2024 foi escolhido um quarterback na primeira rodada, sendo que a equipe ofereceu um grande contrato para o veterano Kirk Cousins. Na metade da temporada passada, Michael Penix Jr. assumiu a titularidade e vai começar como o número um de Atlanta em 2025.

— A Era Kirk Cousins deu lugar a Era Michael Penix Jr. O segundanista de 25 anos acompanha o seu técnico, que também vai para o segundo ano na NFL. Raheem Morris já vê seu assento de head coach esquentando. Porém, o time tem estrelas no ataque, como Bijan Robinson, Drake London e Kyle Pitts, mas eles precisam produzir — analisa Gabriel Golim, comentarista da Rede TV!.

A segunda aposta foi dedicar o draft para defensores. Foram duas escolhas de primeira rodada em pass rushers, Jalen Walker e James Pearce Jr., além de dois defensive backs selecionados em rodadas menores.

— O draft finalmente foi focado nos pass rushers, e, caso os calouros elevem a defesa de Atlanta como se espera, a expectativa fica bem acima das tristes 8 vitórias em 2024. Sabemos que é uma divisão encardida e o calendário não ajuda, mas um time que busca se destacar na NFC precisa se impor frente a esses adversários — complementa.

Destaques do time: Bijan Robinson, Drake London e Jessie Bates

Bijan Robinson, Drake London e Jessie Bates Treinador: Raheem Morris

Raheem Morris Campanha em 2024/2025: 8 vitórias e 9 derrotas

Carolina Panthers

Nos últimos anos, os Panthers não conseguiram ser competitivos na NFL. A aposta na posição de quarterback foi em Bryce Young, que demorou a mostrar a que veio, mas foi melhor na reta final da última temporada.

— Bryce Young calou muitos críticos no fim de 2024, mostrando evolução clara sob o novo sistema ofensivo e ganhando confiança com a ajuda de uma linha ofensiva mais estável. Em 2025, o foco de Carolina é capitalizar essa evolução. Com a adição de Tetairoa McMillan na primeira rodada do último draft, o ataque pode ser competitivo o suficiente para disputar uma vaga nos playoffs na NFC Sul — opina Felipe Vieira, comentarista da DAZN e do On The Clock.

Para realmente competir, a defesa dos Panthers precisa evoluir, mas existe falta de jogadores prontos e em alto nível atualmente.

— A defesa ainda precisa avançar e dependerá da evolução de jogadores jovens para tornar essa disputa pela divisão mais viável. A temporada é de afirmação para Young e de reconstrução controlada para o restante do elenco — complementa.

Destaques do time: Bryce Young, Chuba Hubbard e Jaycee Horn

Bryce Young, Chuba Hubbard e Jaycee Horn Treinador: Dave Canales

Dave Canales Campanha em 2024/2025: 5 vitórias e 12 derrotas

New Orleans Saints

Spencer Rattler será o titular dos Saints. SEAN GARDNER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A situação mais crítica é dos Saints. Um técnico novo chegou, mas o quarterback Derek Carr anunciou aposentadoria. Ele não era unanimidade, mas trazia segurança e experiência a um time em reconstrução.

— Sob a liderança do novo técnico Kellen Moore, a equipe busca se reinventar após a aposentadoria inesperada de Carr. Spencer Rattler será o quarterback titular, mas a competição era nivelada por baixo, contra Tyler Shough e Jake Haener — explica Janaina Wille, comentarista do PrimeCast, podcast de esportes americanos do Grupo RBS.

Na defesa pode estar a maior esperança dos Saints serem minimamente competitivos na temporada.

— O coordenador Brandon Staley assume um elenco que, embora talentoso, precisa melhorar sua consistência. Bryan Bresee, que liderou a equipe com 7,5 sacks em 2024, tem potencial para se destacar. Mesmo em uma divisão considerada pouco competitiva, os Saints devem encontrar dificuldades, especialmente pela falta de experiência e liderança — complementa.