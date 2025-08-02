Bruno Henrique é denunciado por manipulação de aposta

FRANCK FIFE / AFP

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) denunciou, nesta sexta-feira (1º), o atacante do Flamengo Bruno Henrique por manipulação envolvendo apostas esportivas. O jogador vai a julgamento e pode pegar até dois anos de suspensão.

A denúncia diz respeito a um episódio ocorrido em 2023, em partida contra o Santos, em que Bruno Henrique supostamente tomou um cartão amarelo de propósito para beneficiar apostadores.

Recentemente, o atleta também virou réu na Justiça Comum, após o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) acolher a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT).

Não há a possibilidade de suspensão preventiva e o jogador seguirá suas atividades normalmente no Flamengo. A denúncia é o início do processo no STJD, e na sequência será agendado o julgamento.