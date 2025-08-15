Bronze para o Brasil no ciclismo do Pan  Júnior

O Brasil conquistou, nesta sexta-feira (15), a medalha de bronze na prova de Madison masculina do ciclismo de pista nos Jogos Pan-Americanos Júnior. A disputa, realizada no Velódromo da capital paraguaia, reuniu duplas que se alternam durante a corrida, somando pontos em sprints intermediários e voltas ganhas ao longo da prova.
Luan Rodrigues e Pedro Freitas garantiram o bronze com 19 pontos, ficando atrás apenas da dupla campeã da Colômbia, formada por Miguel Marín e Jerónimo Calderón (ouro, 85 pontos), e dos mexicanos Fernando Nava e Marcelo Garza (prata, 57 pontos).
— Foi uma prova muito intensa, com ritmo forte como geralmente é a Madison. Nós nos mantivemos focados em cada sprint e, no final, ver o Brasil no pódio é uma emoção enorme. Essa medalha é resultado de muito trabalho e dedicação e compartilho com todos que estavam na torcida — disse Luan.
Na disputa feminina, também realizada nesta sexta-feira, o ouro ficou com as colombianas Luciana Osorio e Natalia Garzón (57 pontos), seguidas pelas chilenas Javiera Garrido e Marlen Rojas (prata, 49 pontos) e pelas venezuelanas Olivangel Castillo e Yeniret Roa (bronze, 22 pontos). O Brasil terminou em sexto lugar com a dupla formada por Ana Paula Finco e Ana Julia Santos.