Jogadoras cobram providências após arremessos de brinquedos sexuais em quadra na WNBA

Um brinquedo sexual foi atirado em quadra em duas partidas realizadas nesta semana pela WNBA, liga profissional de basquete feminino dos Estados Unidos. Jogadoras de várias equipes manifestaram repúdio aos episódios, chamaram a atenção dos responsáveis e cobraram providências da organização.

A ala Isabelle Harrison, do New York Liberty, comentou nas redes sociais sobre o incidente.

— Segurança da arena, olá?. Não tem graça. Nunca teve. Jogar qualquer coisa na quadra é muito perigoso — disse Harrison na plataforma X (antigo Twitter).

— Parem de atirar vibradores na quadra. Podem machucar alguém — escreveu Sophie Cunningham, jogadora do Indiana Fever, também no X.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um vibrador, instrumento de borracha utilizado para produzir estímulos sexuais, embaixo de uma das cestas na vitória do Golden State Valkyries por 73 a 66 sobre o Chicago Sky, em Chicago, na sexta-feira (1º). A partida foi interrompida no terceiro quarto do jogo e um árbitro chutou o objeto verde para longe antes que ele fosse recolhido e removido.

Golden State Valkyries

Curiosamente, os incidentes nas duas ocasiões envolveram o Golden State Valkyries, que ocupa o quarto lugar na Conferência Oeste. Na terça-feira (29), outro objeto havia sido arremessado por um torcedor nos segundos finais da vitória da franquia de San Francisco por 77 a 75 sobre o Atlanta Dream, no College Park, na Geórgia.

— É muito desrespeitoso. Eu realmente não entendo o objetivo disso. É muito imaturo. Quem está fazendo isso precisa amadurecer — disse a pivô Elizabeth Williams, do Chicago Sky, em entrevista coletiva após a partida.