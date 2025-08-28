Brighton x Manchester City pela Premier League: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

Brighton e Manchester City se enfrentam neste domingo (31), às 10h, pela terceira rodada do Premier League. O jogo ocorre no Falmer Stadium, em Brighton, na Inglaterra.
Escalações para Brighton x Manchester City
Brighton: Verbruggen; Wieffer, Dunk, van Hecke e Cuyper; Baleba e Ayari; Mitoma, O'Riley e Minteg; Welbeck. Técnico: Fabian Hurzeler
Manchester City: James Trafford, Rico Lewis, Rúben Dias, John Stones, Rayan Aït-Nouri, Rayan Cherki, Nico González, Tijjani Reijnders, Omar Marmoush, Erling Haaland, Oscar Bobb. Técnico: Pep Guardiola
Arbitragem para Brighton x Manchester City
- Não divulgado até a publicação da matéria.
Onde assistir a Brighton x Manchester City
A partida será transmitida ao vivo pela ESPN.