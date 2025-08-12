Brazuca League: projeto que tem Rafael Sobis como um dos idealizadores é lançado em Porto Alegre

O programa “Bola nas Costas”, da Rádio Atlântida é responsável por um dos times. André Ávila / Agencia RBS

A Brazuca League está oficialmente lançada. O mais novo modo de viver futebol deu o seu pontapé inicial na noite desta segunda-feira (11), em evento no Hoc Sports, em Porto Alegre. Com a presença de grandes nomes do futebol brasileiro, entre eles um dos seus idealizadores Rafael Sobis, o projeto irá misturar futebol 7 com entretenimento e elementos do universo digital durante os jogos

Os jogos, confirmados para os dias 23, 24 e 25 de setembro na Capital, serão transmitidos nos canais de YouTube de GZH e ATL TV com a presença de comunicadores da Atlântida e da Rádio Gaúcha. O Grupo RBS é media partner da primeira edição da competição, intitulada “Território RS”.

Inspiração veio de um fenômeno

Inspirada no formato de torneios como a Kings League, criada pelo ex-zagueiro do Barcelona Gerard Piqué, a disputa irá apostar em um formato dinâmico e interativo com os espectadores. Serão oito times formados por 12 atletas amadores, cada um representando diferentes perfis de público. O vencedor da primeira edição da liga irá faturar R$ 50 mil em prêmios.

Outro diferencial da Brazuca League, projeto da Hoc Sports e da 4DTV, é a presença de embaixadores, que lideram e representam cada equipe — o programa “Bola nas Costas”, da Rádio Atlântida, por exemplo, é responsável por um dos times.

Para Rafael Sobis, um dos sócios do projeto, o Brazuca League nasceu de uma provocação:

— A gente não pode mudar essa nova forma de ver o esporte e o futebol. E por que não andar junto, né? Vamos fazer algo grande, por ter certeza. Muitas coisas lindas virão, afinal é o maior projeto da minha vida. Tenho certeza que a Brazuca vai tomar conta do Brasil todo — comenta o ex-jogador bicampeão da América com o Inter.

Já para Liana Bazanela, co-founder da Hoc Sports, a grande inspiração vem sim da Kings League, apesar de que a Brazuca terá peculiaridades:

— Nós temos as nossas regras e o nosso jeito de fazer... Muita coisa é inspirada sim na Kings League, mas muitas coisas são específicas do nosso campeonato, como os regras, que serão construídas com os patrocinadores — revela.

Segundo Liana, num mundo onde os jovens estão cada vez mais conectados com os mais diversos tipos de telas, uma das soluções é incentivar a prática ao esporte.

— O objetivo é proporcionar para as marcas e público em geral algo diferente de futebol. O intuito é chamar a atenção para a gurizada para uma causa extremamente importante, que é o incentivo ao esporte, afinal ninguém entra numa quadra com o telefone na mão.

A organizadora do torneio ainda comenta alguns detalhes da primeira edição, que estão sendo revelados aos poucos.

— O jogo terá dois tempos de 15 minutos, diferente da semifinal e final, que será 25 para cada. A gente também está construindo do zero uma arena estilo Kings League, de futebol 7, a nossa grama terá cor de terracota para ser futebol raiz, led de um metro dos lados, com público e com o foco mais digital possível para o público acompanhar diz.

"Vai dar certo"

Para Marcelo Moreno, um dos embaixadores do time Escudeiros da Brazuca League, a liga, que contará com diversos atletas amadores, irá funcionar:

— É uma competição inovadora que deu muito certo no âmbito internacional. Hoje nacionalmente a gente vê que vai dar certo. Acredito que a modalidade vai crescer muito mais. Aqui no Sul, pelo que o Sobis me falou, é a primeira vez que isso está ocorrendo e tomara que seja só o início de futuras competições lá na frente — comenta.

Questionado se competições como a Kings League podem acabar ofuscando modalidades esportivas como o futsal, o ex-atacante do Grêmio foi taxativo.

— Se continuar nessa pegada de internet, de influenciadores, de craques, de famosos, entrando na Kings League, eu acho que pode ser uma coisa que dê certo para uma atração para o público. Mas o nível técnico do futsal é muito competitivo, ele é muito forte. Eu acho que neste sentido é impossível bater eles — fala.

Ainda questionado se assim como o futsal a Brazuca League pode revelar craques, Moreno demonstra otimismo.

— É importante porque te dá a oportunidade de se mostrar. Selecionaram 80 meninos, jogadores de futebol, que se destacaram e agora têm a possibilidade de poder jogar. Para esses meninos pode ser o sonho e a oportunidade da vida deles para que alguém possa estar olhando — conclui.

Confira os oito times da Brazuca League e seus respectivos embaixadores:

Canários

Cores: verde e amarelo

Embaixadores: Matheus Severo, o “Teteu” e Kelly Kavinsky

Lema: “Ginga é tática. Carisma é estratégia”

Lendários

Cor: Laranja

Embaixadores: Matteus Amaral e Letícia Stuchi

Lema: “Joga com história”

Cria

Cor: Roxo

Embaixadores: Fagner da Silva, "O Boleiro" e Edem Marques, o "Didie"

Lema: "Brilha na malandragem"

Lobos

Cores: Laranja e marrom

Embaixadores: Bolívar, Sandro Sotili e Choco

Lema: "Futebol com raça e memória"

Soberanos

Cor: Dourado

Embaixadores: Queki e Nani Chemello

Lema: "Esse time não joga, comanda!"

Bruxos

Cor: Roxo

Embaixadores: Lucca Maciel e Gui Cassão

Lema: "É magia de verdade"

Raros

Cor: Verde

Embaixadores: Lelê Bortholacci, Gordo Léo, Rodrigo Adamns e Raphael Gomes, do "Bola nas Costas"

Lema: "Eles transformam em brilho puro"

Escudeiros