Brasileiros conquistam o bronze nas duplas mistas do tênis de mesa do Pan Júnior

O tênis de mesa brasileiro já garantiu sua primeira medalha nos Jogos Pan-Americanos Júnior. Neste domingo (17), em Assunção, no Paraguai, Felipe Arado e Karina Shiray ficaram com o bronze nas duplas mistas.
A parceria brasileira venceu o confronto com os dominicanos RamónVila e Arianna Estrella por 3 a 1 (9/11, 12/10, 12/10 e 11/9), após 42 minutos, e se classificou para as semifinais.
Mas na partida seguinte, foram derrotados pelos porto-riquenhos Enrique Ríos e Kristal Meléndez por 3 a 0 (12/10, 11/9 e 11/6). Como não é feita a disputa pelo terceiro lugar, as duplas perdedoras das semifinais garantem a medalha de bronze e Felipe Arado e Karina Shiray subiram no pódio.
Já Beatriz Fiore e Leonardo Iizuka perderam para os venezuelanos Carlos Ríos e Dakota Ferreer, nas quartas de final.
Finais
Duas outras duplas do Brasil vão brigar pelo ouro. Beatriz Fiore e Karina Shiray vão encarar as porto-riquenhas Edmane León e Kristal Meléndez, na segunda-feira (18), às 13h (de Brasília), nas duplas femininas.
Neste domingo, elas derrotaram as dominicanas Dafne Sosa e Arian Estrella, nas quartas de final, por 3 a 1 (11/3, 11/9, 10/12 e 11/4) e as canadenses Jessie Xu e Natalie Chan por 3 a 2 (9/11, 7/11, 11/8, 11/7 e 11/9), em 37 minutos.
Felipe Arado e Leonardo Iizuka vão disputar o ouro nas duplas masculinas. Seus rivais serão os estadunidenses Nandan Naresh e Victor Ying Xie. O jogo acontecerá na segunda, às 13h45.
Os brasileiros venceram neste domingo, os dominicanos Ramón Vila e Rafael Cabrera por 3 a 2 (10/12, 11/7, 11/8, 9/11 e 11/9) e os equatorianos César Revelo e Joshua Robayo por 3 a 0 (11/7, 11/7 e 11/3).
Chaves de simples
Nos torneios de simples, Felipe Arado e Leonardo Iizuka avançaram para as quartas de final, enquanto Beatriz Fiore foi eliminada nas oitavas.
Arado venceu o argentino Nicolás Callaba por 4 a 0 (11/6, 11/7, 11/1 e 11/8) e Iizuka passou pelo mexicano Jorge Buenrostro por 4 a 1 (9/11, 11/3, 11/6, 11/8 e 11/7).
Na segunda, às 10h45, Felipe Arado encara o estadunidense Nandan Naresh e Leonardo Iizuka vai jogar contra o equatoriano Joshua Robayo às 12h45.
Beatriz Fiore não conseguiu avançar diante da canadense Jessie Xu, que fez 4 a 2, de virada, parciais de 4/11, 11/9, 11/6, 11/13, 11/8 e 11/7.