Brasileiro João Lucas Reis garante vaga nas quartas de final do Challenger de Bonn

O brasileiro João Lucas Reis está classificado para as quartas de final do ATP Challenger de Bonn, na Alemanha, competição disputada em quadras de saibro e que tem premiação total de 91.250 euros (R$ 579,7 mil).
Número 237 do ranking mundial, o pernambucano de 25 anos derrotou nesta quinta-feira (7) o francês Geoffrey Blancaneaux, 256º do mundo, por 2 a 0 (6/4 e 6/2), em 1h30min de jogo.
João Lucas vai enfrentar nas quartas, o belga Raphaël Collignon, 90º na classificação da ATP e cabeça de chave número 2 do torneio, que eliminou o suíço Jérôme Kym por 6/2 e 7/5.
Na estreia, o brasileiro havia derrotado o sueco Olle Wallin.