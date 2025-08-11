Brasileiro fala sobre experiência na NBA, relação com Ja Morant e expectativas com a seleção

Mãozinha Pereira em ação na NBA. Mãozinha Pereira / Reprodução / Instagram

O Brasil tem um basquete reconhecido mundialmente, mas vive uma escassez de jogadores atuando na NBA, a principal liga do mundo. Atualmente, apenas um brasileiro está atuando nos EUA, que é o caso de Gui Santos, no Golden State Warriors. No entanto, em 2023/2024, outro atleta teve oportunidade e aproveitou bem.

João Marcello Cardoso Pereira, conhecido como "Mãozinha Pereira" — seu pai foi jogador e era chamado de "Mãozão" — teve um período de 20 dias no Memphis Grizzlies. Foram sete partidas disputadas na temporada regular, com médias de 17,4 minutos, 6,9 pontos e 5,3 rebotes.

Mãozinha já agarrou um novo desafio na carreira. O ala-pivô vai jogar pelo Manisa Basket, da Turquia, além de defender a seleção brasileira na Copa América, em agosto. Aos 24 anos, o carioca de 2m01cm relembra com carinho a oportunidade que teve na NBA.

— O tanto que eu aprendi com os caras da NBA não dá para quantificar o tanto que eles sabem, são dispostos a ensinar e amam o basquete. Foi muito legal para mim, é uma experiência que eu vou levar o resto da minha vida, com certeza — conta Mãozinha, em entrevista para o PrimeCast, podcast de esportes americanos do Grupo RBS.

Relação com Ja Morant

Nos Grizzlies, o brasileiro teve a oportunidade de jogar com Ja Morant, um dos principais talentos da nova geração da NBA. Mesmo com polêmicas fora da quadra, o armador surpreendeu Mãozinha Pereira por conta da sua capacidade de liderança.

— Ele me surpreendeu muito, não só o quão atlético e técnico ele é, mas eu diria que principalmente como ele é um bom líder. Ele usa a voz dele e a influência que tem para cobrar, para exigir um pouco mais de outros jogadores, para motivar quando tem um erro, para ajudar também quando tinha alguma dúvida, eu me sentia aberto a chegar lá e conversar com ele — relata o brasileira, que completa:

— Depois que sair o LeBron, Curry, Irving e Durant, eu acho que ele pode ser um dos caras que vai estar fazendo esse trabalho de passar a tocha, porque realmente é um cara que tem muito talento, trabalha duro, e é um cara fenomenal fora de quadra — complementa o brasileiro.

Seleção brasileira

Antes de acertar com o novo clube, Mãozinha teve a oportunidade de defender o Chicago Bulls na Summer League, torneio que reúne os novatos da NBA e outros atletas que estão buscando espaço na liga. O desempenho foi positivo, mas o brasileiro não foi chamado para o time principal.

Por isso, a próxima temporada dele será na Turquia, para se manter ativo e buscar novas oportunidades na NBA no futuro, ou até mesmo espaço em algum clube da elite europeia. Outro fator é chegar bem para defender a seleção brasileira.

A partir do dia 23 de agosto, o Brasil vai disputar a AmeriCup de basquete. No Grupo A, ao lado do Uruguai, dos EUA e de Bahamas, o time comandado por Aleksandar Petrović chega com boas expectativas na competição.

Um dos principais nomes da equipe será Mãozinha Pereira, que vem de boa experiência nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, quando a seleção ficou entre as oito melhores da competição.

— Vou dizer em nome da seleção brasileira, a empolgação é muito grande de estar representando, seja o torneio que for. Toda vez que o Petrovic me liga, ou alguém da seleção me pergunta se eu quero fazer parte, eu falo que se me chamar para a seleção de bola de gude, de dobrar roupa, de arrumar cama eu vou. Estar representando o Brasil é uma paixão minha, me sinto muito honrado de ser cogitado a estar, representando, e muito feliz pelo momento que a gente está vivendo na seleção também — explica Mãozinha.