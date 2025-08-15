Brasileiro é finalista do tênis no Pan Júnior

Bonini busca ouro e vaga no Pan adulto em 2027. Cesar Gomez / Panam Sports via Xpress Media

O tenista brasileiro João Pedro Bonini está classificado para a decisão de simples dos Jogos Pan-Americanos Júnior.

Nesta sexta-feira (15), em Assunção, ele derrotou o porto-riquenho Yannik Álvarez por 2 a 0, parciais de 6/4 e 7/6 (8), após 1h38min de jogo e agora vai em busca da medalha de ouro. Seu adversário será o equatoriano Emilio Camacho.

A final está marcada para o sábado (16) e o campeão irá se classificar para os Jogos Pan-Americanos de Lima em 2027.

Vice-campeão do Banana Bowl, um dos principais torneios do circuito juvenil, o paranaense completou 18 anos na quinta-feira e é o atual número 29 do ranking mundial da categoria.

O jogo

O primeiro set foi decidido em detalhes, com Bonini aproveitando duas quebras de saque para largar na frente. Já o segundo set foi muito equilibrado e ainda mais tenso. Com duas quebras para cada lado, o set foi para o tie-break e o brasileiro fechou em 10-8, após salvar alguns set points para o porto-riquenho.

Dupla disputa bronze

Ainda nesta sexta, às 20h30, a dupla Victor Winheski e Gustavo Albieri vai disputar a medalha de bronze. Os adversários serão os mexicanos Luis Flores e Mauricio Schtulmann.