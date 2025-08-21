Brasileiras têm bom desempenho no segundo dia do Mundial de Ginástica Rítmica e devem garantir final geral

Bárbara agradece o carinho do público. Gaspar Nóbrega / Divulgação/CBG

As brasileiras Geovanna Santos e Bárbara Domingos voltaram a ter um bom desempenho no Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica e estão muito próximas de disputar a final do individual geral, que é a soma das notas dos quatro aparelhos em que elas competem.

Nesta quinta-feira (21), na Arena Carioca 1, Jojô e Babi mais uma vez contaram com o apoio do público, que voltou a se fazer presente em bom número e fez muito barulho para incentivar as ginastas da casa.

Maças

Geovanna foi a primeira a se apresentar nas maças, aparelho que a deixou com um trauma no Mundial de 2023, em Valência, na Espanha, quando erros nesta série a fizeram perder pontos preciosos e não conseguir vaga para o individual geral dos Jogos de Paris-2024.

E apesar de um pequeno deslize obteve 26.800 e se posicionou em sexto no Grupo B. A vaga na final do aparelho fica difícil porque apenas as oito melhores de quatro grupos se classificam em cada aparelho.

— A série de maças eu tive um pequeno erro, mas eu fui até o final porque eu sabia que a minha série tinha uma boa pontuação e que não dava para se desligar (com o erro). Uma série difícil, mas que empolga, eu usei o artístico e a torcida a meu favor para poder aumentar a nota da melhor forma possível — avaliou a capixaba.

Logo depois foi Bárbara a entrar na quadra. Ao som de "Garota de Ipanema" empolgou o público, mas também teve alguns erros em sua apresentação e finalizou em 12º no Grupo B, com 25.150, já ficando sem chances de vaga na final do aparelho.

Bárbara não vai se classificar para a final das maças. Gaspar Nóbrega / Divulgação/CBG

— Eu levo comigo grandes aprendizados, de resiliência, determinação e força. Porque tem que ter uma mudança de chave muito rápida e eu consegui e batalhei até o final, não desisti e eu saio muito feliz. Lógico que a maça não foi como a gente gostaria, mas eu estou feliz por ter acontecido isso porque me deixou ainda mais forte, para eu acreditar em mim e no meu trabalho e saber que erros acontecem e virar a página e ir ao próximo aparelho — falou a finalista olímpica em Paris.

Final possível na fita

Para fechar as apresentações nas eliminatórias, as brasileiras competiram ainda na fita.

Bárbara Domingos terminou na quinta posição, com 27.200, ao som de "Aquele Abraço" e alimenta alguma expectativa de estar na final do domingo (24), mas precisará torcer para que apenas três atletas a ultrapassem ao longo do dia. O resultado final será conhecido por volta das 23h.

— Não custa sonhar com a final de fita. A (final) do individual geral é possível. Ginástica é feita de dias, posso dizer pelas maças. Então vamos sonhar com uma final de fita porque tudo é possível, é ginástica — disse Bárbara, que alterou a série poucos meses antes do Mundial.

Geovanna Santos fez 26.800 e foi a sétima do Grupo B. Como outros três grupos ainda vão se apresentar, num total de mais 74 ginastas, a vaga é pouco provável.

Individual geral

Se as vagas nas finais por aparelhos estão distantes, a do individual geral é possível para Jojô e Babi. No momento, elas estão no top 10 e devem chegar ao final da noite entre as 18 classificadas para a decisão da sexta-feira.