Brasileiras levam bronze no saltos ornamentais do Pan Júnior

Heloá e Maria com as medalhas de bronze. Saltos Brasil / Divulgação

As brasileiras Maria Faoro e Heloá Camelo conquistaram, neste sábado (16), a medalha de bronze do trampolim 3 metros sincronizado dos Jogos Pan-Americanos Júnior.

Esta foi a segunda medalha do Brasil nos saltos ornamentais na história do evento, após o terceiro lugar de Kawan Figueredo, na plataforma 10 metros, em Cali 2021.

As brasileiras somaram 222,36 pontos em suas cinco apresentações. A medalha de ouro foi ganha pelas irmãs mexicanas Lia e Mia Cueva (289,32). A prata ficou com as estadunidenses Sophia Verzyl e Anna Kwong (274,50).

Brasileiros na final do trampolim

O Brasil teve dois saltadores na final trampolim de 1 metro masculino. Rafael Max foi o nono colocado, com 328,10 pontos em seis saltos, e Miguel Cardoso finalizou em 11º lugar, com 324,80 pontos.