Brasileiras ficam fora das finais por aparelho no Mundial de Ginástica Rítmica

Apesar do incentivo da torcida, que compareceu em grande número à Arena Carioca 1, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, as brasileiras Geovanna Santos e Bárbara Domingos não voltarão para a disputa das finais por aparelho do Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica.
Na quarta, elas não conseguiram um lugar entre as oito melhores do arco, com Geovanna na 10ª posição e Bárbara na 11ª colocação. Na bola, Jojô voltou a ficar em 10º lugar e Babi ocupou o 12º posto.
Como foi a quinta-feira
Nesta quinta-feira (21), elas abriram o dia e foram as duas primeiras a se apresentar.
Geovanna Santos pisou na quadra às 9h para competir nas maças. Quando o terceiro dos quatro grupos onde as ginastas foram divididas se apresentou, ela já estava fora das oito primeiras colocadas.
A apresentação rendeu à brasileira 26.800 pontos, que valeu um sexto lugar provisório. Mas no segundo grupo ela foi ultrapassada pela japonesa Reina Matsusaka, pela estadunidense Rin Keys e pela polonesa Lilian Lewinska.
Bárbara ficou em 12º no grupo, com 25.150 e foi eliminada.
Segunda rotação
Logo após as demais 22 ginastas do grupo completarem a rotação, elas voltaram à quadra.
Bárbara Domingos terminou na quinta posição do grupo, com 27.200, ao som de Aquele Abraço e alimentou alguma expectativa de estar na final da fita.
As esperanças da paranaense foram encerradas perto das 17h, quando a campeã olímpica e mundial, a alemã Darja Varfolomeev encerrou sua apresentação e recebeu 29.900. A paranaense era a oitava colocada, após ser superada pela estadunidense Rin Keys, pela ucraniana Taiisia Onofriichuk e pela alemã Anastasia Simakova.
Geovanna, que fez 26.800 e foi a sétima do grupo, acabou superada por Rin Keys e começou a tarde em oitavo.
A ginasta capixaba ficou fora da final quando Taiisia Onofriichuk se apresentou e fez 29.200.
* O repórter viajou a convite da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG).