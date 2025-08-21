Brasileiras ficam fora das finais por aparelho no Mundial de Ginástica Rítmica

Público fez muita festa para as brasileiras. Ivan Carvalho / Divulgação/CBG

Apesar do incentivo da torcida, que compareceu em grande número à Arena Carioca 1, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, as brasileiras Geovanna Santos e Bárbara Domingos não voltarão para a disputa das finais por aparelho do Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica.

Como foi a quinta-feira

Geovanna fez boa apresentação com as maças. Gaspar Nóbrega / Divulgação/CBG

Nesta quinta-feira (21), elas abriram o dia e foram as duas primeiras a se apresentar.

Geovanna Santos pisou na quadra às 9h para competir nas maças. Quando o terceiro dos quatro grupos onde as ginastas foram divididas se apresentou, ela já estava fora das oito primeiras colocadas.

A apresentação rendeu à brasileira 26.800 pontos, que valeu um sexto lugar provisório. Mas no segundo grupo ela foi ultrapassada pela japonesa Reina Matsusaka, pela estadunidense Rin Keys e pela polonesa Lilian Lewinska.

Bárbara ficou em 12º no grupo, com 25.150 e foi eliminada.

Segunda rotação

Logo após as demais 22 ginastas do grupo completarem a rotação, elas voltaram à quadra.

Bárbara Domingos terminou na quinta posição do grupo, com 27.200, ao som de Aquele Abraço e alimentou alguma expectativa de estar na final da fita.

Bárbara tinha expectativa de disputar final da fita. Gaspar Nóbrega / Divulgação/CBG

As esperanças da paranaense foram encerradas perto das 17h, quando a campeã olímpica e mundial, a alemã Darja Varfolomeev encerrou sua apresentação e recebeu 29.900. A paranaense era a oitava colocada, após ser superada pela estadunidense Rin Keys, pela ucraniana Taiisia Onofriichuk e pela alemã Anastasia Simakova.

Geovanna, que fez 26.800 e foi a sétima do grupo, acabou superada por Rin Keys e começou a tarde em oitavo.

A ginasta capixaba ficou fora da final quando Taiisia Onofriichuk se apresentou e fez 29.200.

* O repórter viajou a convite da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG).