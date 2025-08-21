Brasileiras ficam fora da final do arco no Mundial de Ginástica Rítmica

Apesar das ótimas apresentações, as brasileiras Geovanna Santos e Bárbara Domingos não conseguiram se classificar para a final do arco do Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica, que acontecerá no domingo (24), na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro.
Nesta quarta-feira (20), nas eliminatórias do aparelho, elas se apresentaram no segundo grupo, que competiu no início da tarde. Mas como mais dois grupos ainda foram à quadra para competir, elas acabaram ficando fora das oito melhores.
Giovanna finalizou na 10ª posição com 28.400 pontos, com 12.800 de dificuldade, 7.850 de execução e 7.750 na parte artística.
Bárbara ficou logo atrás em 11º lugar com 28.350 pontos, com 12.300 de dificuldade, 8.050 de execução e 8.050 na parte artística. A brasileira ainda teve uma pequena penalização de 0.05.
A melhor do arco na etapa classificatória foi a alemã Darja Varfolomeev, atual campeã olímpica e que no último Mundial ganhou a medalha de ouro nos quatro aparelhos.
Nascida em Barnaul, cidade russa que próxima do Cazaquistão, Mongólia e China, Darja tem 18 anos e é filha de pais russos. Desde 2019, ela treina e compete pela Alemanha.
Nesta quarta, com excelente exibição, Varfolomeev somou 30.600, mesma nota da ucraniana Taisiia Onofriichuk, mas ficou à frente por ter conseguido nota de execução superior, 8.600 contra 8.400.
As oito finalistas
- Darja Varfolomeev (ALE) - 30.600
- Taisiia Onofriichuk (UCR) - 30.600
- Stiliana Nikolova (BUL) - 29.350
- Rin Keys (EUA) - 28.900
- Anastasia Simakova (ALE) - 28.800
- Zilu Wang (CHN) - 28.800
- Sofia Raffaeli (ITA) - 28.700
- Hatice Gokce Emir (TUR) - 28.500
* O repórter viajou a convite da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG).