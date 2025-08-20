Brasileiras encantam e levam público ao delírio no primeiro dia do Mundial de Ginástica Rítmica

As brasileiras fizeram suas estreias no Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica, no Rio de Janeiro.
Com uma Arena Carioca 1 recebendo um ótimo público, Geovanna Santos foi a primeira a se apresentar e levantar o público.
Em uma grande apresentação, ao som de "My Heart Will Go On", de Céline Dion, música que ficou conhecida por ser tema do filme Titanic, a capixaba levou o público ao delírio e vibrou como se tivesse marcado um gol, correndo em direção às arquibancadas, com punhos cerrados.
Foi ovacionada ainda mais quando a nota 27.500 surgiu no telão. Naquele momento, ela era a segunda colocada do aparelho.
— Muito feliz. A série do Titanic foi muito difícil. Eu saí de All By Myself (Céline Dion), que era uma série linda e tem meu coração. Titanic é uma série desafiadora, é um clássico e foge um pouco de meu estilo de ginástica e eu gosto disso, de mudar bastante, mostrar outros estilos, ser ousada. Estou feliz e vamos brigar por essa (vaga) na final — disse Geovanna.
Logo depois foi a vez de Bárbara Domingos se apresentar. Com a música "By My Side", da banda australiana INXS, na versão da cantora britânica Bishop Briggs, trilha sonora do filme "Cinquenta Tons de Cinza".
Ídolo da modalidade, por conta de seus resultados no último ciclo olímpico e por ter sido finalista do individual geral em Paris, a paranaense tentou conter as emoções. A nota 27.250 também foi comemorada.
Segunda rotação
As brasileiras foram a 12ª e a 13ª a se apresentar e precisaram esperar a primeira rotação ser completada por mais 12 atletas.
Quando a segunda etapa iniciou o público já era maior. Muitas famílias, crianças de escolas e também de clubes que tem a ginástica como foco se fizeram presentes com diversos cartazes de incentivo às brasileiras.
Geovanna no top 5
O barulho aumentou quando Geovanna Santos voltou à quadra para se apresentar no arco.
Com uma ótima série, Jojô, como é chamada pelas colegas de seleção, fez 28.400 e entrou no top 5.
— Superou (as expectativas). Está sendo o maior Mundial da história. Eu não imaginei esse tamanho, essa grande festa. Me lembro de quando conquistei a vaga olímpica para Tóquio. Agradecer muito à família, treinadora, comissão multidisciplinar da CBG. A gente já fez 50% do nosso trabalho, mas faltam 50%. Ter muita concentração e entrar amanhã (maças e fitas) e dar o melhor dentro de quadra — projetou a ginasta de 23 anos.
Bárbara volta e também fica na briga por vaga nas finais
Enquanto ela se dirigia para a zona de entrevistas, foi a vez de Bárbara Domingos retornar e ganhar um 28.350 no arco, com uma pequena penalização de 0.05 por um pequeno deslize cometido.
— Pura concentração. Não pode perder o foco. São dois aparelhos. Tem que ter o controle emocional muito forte. Foi muito emocionante entrar na quadra. com esse público incrível. Falta palavras pra descrever essa emoção — disse Babi, após suas apresentações.
Geovanna e Bárbara competirão na quinta-feira (21), nas classificatórias de maças e fita a partir das 9h. E elas serão as duas primeiras a se apresentar.
A final do individual geral, que consiste na soma das notas dos quatro aparelhos ocorre na sexta-feira (22), enquanto que as disputas por medalha de arco, bola, maças e fitas serão no domingo (24), dia do encerramento da competição.
* O repórter viajou a convite da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG).