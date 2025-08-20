Brasileiras encantam e levam público ao delírio no primeiro dia do Mundial de Ginástica Rítmica

Geovanna fez excelente série na bola. Ivan Carvalho / Divulgação/CBG

As brasileiras fizeram suas estreias no Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica, no Rio de Janeiro.

Com uma Arena Carioca 1 recebendo um ótimo público, Geovanna Santos foi a primeira a se apresentar e levantar o público.

Em uma grande apresentação, ao som de "My Heart Will Go On", de Céline Dion, música que ficou conhecida por ser tema do filme Titanic, a capixaba levou o público ao delírio e vibrou como se tivesse marcado um gol, correndo em direção às arquibancadas, com punhos cerrados.

Foi ovacionada ainda mais quando a nota 27.500 surgiu no telão. Naquele momento, ela era a segunda colocada do aparelho.

— Muito feliz. A série do Titanic foi muito difícil. Eu saí de All By Myself (Céline Dion), que era uma série linda e tem meu coração. Titanic é uma série desafiadora, é um clássico e foge um pouco de meu estilo de ginástica e eu gosto disso, de mudar bastante, mostrar outros estilos, ser ousada. Estou feliz e vamos brigar por essa (vaga) na final — disse Geovanna.

Logo depois foi a vez de Bárbara Domingos se apresentar. Com a música "By My Side", da banda australiana INXS, na versão da cantora britânica Bishop Briggs, trilha sonora do filme "Cinquenta Tons de Cinza".

Bárbara na apresentação da bola. Gaspar Nóbrega / Divulgação/CBG

Ídolo da modalidade, por conta de seus resultados no último ciclo olímpico e por ter sido finalista do individual geral em Paris, a paranaense tentou conter as emoções. A nota 27.250 também foi comemorada.

Segunda rotação

As brasileiras foram a 12ª e a 13ª a se apresentar e precisaram esperar a primeira rotação ser completada por mais 12 atletas.

Quando a segunda etapa iniciou o público já era maior. Muitas famílias, crianças de escolas e também de clubes que tem a ginástica como foco se fizeram presentes com diversos cartazes de incentivo às brasileiras.

Geovanna no top 5

Geovanna levantou público. Ivan Carvalho / Divulgação/CBG

O barulho aumentou quando Geovanna Santos voltou à quadra para se apresentar no arco.

Com uma ótima série, Jojô, como é chamada pelas colegas de seleção, fez 28.400 e entrou no top 5.

— Superou (as expectativas). Está sendo o maior Mundial da história. Eu não imaginei esse tamanho, essa grande festa. Me lembro de quando conquistei a vaga olímpica para Tóquio. Agradecer muito à família, treinadora, comissão multidisciplinar da CBG. A gente já fez 50% do nosso trabalho, mas faltam 50%. Ter muita concentração e entrar amanhã (maças e fitas) e dar o melhor dentro de quadra — projetou a ginasta de 23 anos.

Bárbara volta e também fica na briga por vaga nas finais

Bárbara busca vaga na final do individual geral. Ivan Carvalho / Divulgação/CBG

Enquanto ela se dirigia para a zona de entrevistas, foi a vez de Bárbara Domingos retornar e ganhar um 28.350 no arco, com uma pequena penalização de 0.05 por um pequeno deslize cometido.

— Pura concentração. Não pode perder o foco. São dois aparelhos. Tem que ter o controle emocional muito forte. Foi muito emocionante entrar na quadra. com esse público incrível. Falta palavras pra descrever essa emoção — disse Babi, após suas apresentações.

Geovanna e Bárbara competirão na quinta-feira (21), nas classificatórias de maças e fita a partir das 9h. E elas serão as duas primeiras a se apresentar.

A final do individual geral, que consiste na soma das notas dos quatro aparelhos ocorre na sexta-feira (22), enquanto que as disputas por medalha de arco, bola, maças e fitas serão no domingo (24), dia do encerramento da competição.