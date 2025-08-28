Brasileirão fecha acordo para transmitir jogos no Reino Unido sem jogos do Fla como mandante

O Brasileirão será transmitido pela primeira vez no Reino Unido e na Irlanda. A 1190 Sports, empresa de gestão e comercialização de direitos esportivos, fechou 11 novas parcerias com operadoras na Europa, América Latina e Ásia para a veiculação de partidas do campeonato nacional. A única exceção são os jogos do Flamengo como mandante, uma vez que o clube carioca não assinou o contrato.

O acordo, válido pelo período entre 2025 e 2027, pavimenta o caminho para a união da Liga Forte União (LFU) com a Liga do Futebol Brasileiro (Libra) por um bloco unificado. Além disso, a venda reedita uma parceria já realizada anteriormente. A 1190 Sports distribuiu o Campeonato Brasileiro entre 2020 e 2023.

No Reino Unido e Irlanda, o recente acordo com a Premier Sports garantirá que os torcedores tenham acesso a duas partidas ao vivo por rodada durante as temporadas 2025 e 2026.

O Brasileirão terá presença ampliada em países como Portugal (Canal 11, quatro jogos/rodada em 2025), Espanha (Movistar, quatro jogos/rodada), Alemanha, Áustria e Suíça (Sportdigital, três jogos/rodada), entre outros territórios europeus (Turquia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Macedônia do Norte, Ucrânia, Montenegro, Sérvia, Kosovo, Eslovênia e Rússia), asiáticos (Israel) e na América Latina (Chile, Peru e Equador).

"Esses acordos fazem parte do ambicioso plano de distribuição que elaboramos para o Brasileirão e refletem tanto o interesse pela competição - considerada um dos quatro maiores campeonatos nacionais do mundo - quanto o know-how da nossa equipe para fazer as coisas acontecerem", diz Hernán Donnari, CEO e cofundador da 1190 Sports