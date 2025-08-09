Brasileira Thamires Machado ganha terceiro ouro seguido no Circuito Mundial de Wrestling

Thamires é uma das apostas do wrestling brasileiro no ciclo Los Angeles2028 UWW / Divulgação

A carioca Thamires Machado conquistou nesta sexta-feira ( 8), a medalha de ouro da categoria 76 kg do Ion Cornianu & Ladislau Simon, tradicional torneio de wrestling disputado em Bucareste, na Romênia, que homenageia dois dos principais lutadores da história daquele país.

Na decisão, ela dominou a atleta da casa Larissa Nitu e venceu por 12 a 0, garantindo seu terceiro título consecutivos em menos de dois meses na Europa.

— Thamires teve um excelente aproveitamento nas três competições de alto nível realizadas na Hungria, Polônia e Romênia. Enfrentou adversárias experientes em lutas duras. Impôs seu ritmo o tempo inteiro, buscou o resultado e mostrou até certa tranquilidade — avalia Flávio Ramos, treinador da seleção brasileira.

A atleta do Tijuca Tênis Clube (RJ) atualmente é a 10ª colocada no ranking da categoria 76 kg da United World Wrestling (UWW) e 19ª na classificação dos 72 kg.

Thamires Machado volta ao Rio de Janeiro para iniciar um treinamento de campo entre 13 de agosto e 3 de setembro no Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes, da Marinha do Brasil, onde irá se preparar para participar do Campeonato Mundial, em Zagreb, na Croácia, entre 14 e 21 de setembro.