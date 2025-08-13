Brasileira Laura Silva é prata no squash do Pan Júnior

Laura (E) com a medalha de prata. Asuncion 2025 / Divulgação

Após um excelente desempenho no Campeonato Mundial Juvenil de Squash, quando chegou às oitavas de final, a brasileira Laura Silva atingiu mais um resultado importante.

Nesta terça-feira (12), em Assunção, no Paraguai, ela garantiu a medalha de prata no individual feminino. Na decisão, a atleta do Pinheiros (SP) foi superada pela local Fiorella Gatti por 3 a 0, parciais de 11/8, 17/15 e 14/12, em 36 minutos de partida.

Para chegar à decisão, a jovem de 17 anos venceu a paraguaia Nicole Krauch e a peruana Luciana Castillo, na segunda-feira, ambas por 3 a 0, e, na semifinal nesta terça derrotou Maria Emília Falconi, do Equador, por 11/9, 11/5 e 11/4.