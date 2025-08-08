Brasileira Ana Candiotto é finalista de duplas do W35 de Chacabuco

Candiotto, de 21 anos, é a número 382 do ranking mundial de duplas. João Pires / Divulgação/Fotojump

A paulista Ana Candiotto vai disputar a final de duplas do W35 de Chacabuco, cidade da província de Buenos Aires, na Argentina.

Nesta sexta (8), ela e a argentina Justina González derrotaram a também argentina Lourdes Ayala e a peruana Lucciana Pérez Alarcón, por 6/4, 4/6 e 10-4, em 1h35min de semifinal, e garantiram vaga na decisão.

Candiotto, de 21 anos, é a número 382 do ranking mundial de duplas e busca seu 13º título, o segundo no ano, e o terceiro de nível W35.

As rivais da decisão serão as cabeças de chave número 1, a argentina Luisina Giovannini e a mexicana Marian Gómez, que passaram pela parceria 100% argentina de Agustina Grassi e Francesca Mattioli por 2/6, 6/1 e 10-6.

