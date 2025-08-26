Gabi é a principal jogadora da seleção brasileira. FIVB / Divulgação

Invicta no Mundial de vôlei feminino e já classificada para as oitavas de final, a seleção brasileira volta à quadra para enfrentar Porto Rico. O jogo, válido pela última rodada do Grupo C, ocorre nesta terça-feira (26), às 9h30min, em Chiang Mai, na Tailândia.

Acompanhe em tempo real

Vitória garante a seleção brasileira na liderança da chave. Caso passe em primeiro, terá pela frente China ou República Dominicana nas oitavas de final.

Leia Mais Mundial de vôlei feminino hoje: onde assistir a Brasil x Porto Rico ao vivo

Onde assistir a Brasil x Grécia

O canal SporTV2 anuncia transmissão ao vivo.

Grupo C

Brasil, França, Grécia e Porto Rico

1ª rodada — Sexta-feira, 22/8

Porto Rico 1x3 França

Brasil 3x0 Grécia

2ª rodada — Domingo, 24/8

Porto Rico 3x1 Grécia

Brasil 3x2 França

3ª rodada — Terça-feira, 26/8

6h — França x Grécia

9h30min — Brasil x Porto Rico

Oitavas de final

Entre 29/8 e 1°/9

Quartas de final

3/9 e 4/9

Semifinal

6/9

Disputa de 3° e final

7/9

A competição

A partir desta edição, o Campeonato Mundial terá 32 participantes — antes eram 24. O torneio passa a ser realizado bienalmente em vez de quadrienalmente. O formato é o mesmo da Copa do Mundo de futebol.

Os países são divididos em oito grupos de quatro seleções cada. Avançam as duas melhores para as oitavas de final. A partir de então, os jogos ocorrem em formato de mata até a decisão, em 7 de setembro. A Rússia é a maior campeã, com sete títulos, seguida por Japão (3) e Cuba (3).

Curiosidade

O Brasil não perde em uma estreia de Mundial desde 30 de agosto de 2002, quando levou 3 a 0 da Polônia na primeira rodada.

Relacionadas

Levantadoras: Macris e Roberta

Macris e Roberta Opostas: Kisy, Rosamaria e Tainara

Kisy, Rosamaria e Tainara Ponteiras: Gabi, Helena e Júlia Bergmann

Gabi, Helena e Júlia Bergmann Centrais: Diana, Júlia Kudiess, Lorena e Luzia

Diana, Júlia Kudiess, Lorena e Luzia Líberos: Laís e Marcelle

Desfalque

O principal desfalque é a ponteira Ana Cristina. A atacante está afastada do time pois se recupera de uma lesão no joelho.

Premiação

A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) vai aumentar as premiações das destaques no Mundial. A quantidade chega ser, em alguns casos, três vezes maior do que a distribuída na VNL. Os valores são iguais entre homens e mulheres.

Melhor jogadora - R$ 540 mil

Jogadoras da seleção ideal - R$ 270 mil

Seleção campeã - R$ 5,4 milhões

Vice - R$ 2,7 milhões

Bronze - R$ 1,3 milhão

As últimas duas décadas do Brasil

Grand Prix 2005

Campeã

Mundial 2006

Vice

Olimpíada 2008

Campeã

Mundial 2010

Vice

Olimpíada 2012

Campeã

Grand Prix 2023

Campeã

Grand Prix 2014

Campeã

Mundial 2014

Bronze

Olimpíada 2016

5°

Grand Prix 2016

Campeã

Grand Prix 2017

Campeã

Mundial 2018

Bronze

Olimpíada 2020

Vice

VNL 2019

Vice

VNL 2021

Vice

Mundial 2022

Vice

VNL 2022

Vice

VNL 2023

5°

VNL 2024

4°

Olimpíada 2024

Bronze

VNL 2025

Vice

Desempenho

21 competições

7 títulos

8 vices