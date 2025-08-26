Invicta no Mundial de vôlei feminino e já classificada para as oitavas de final, a seleção brasileira volta à quadra para enfrentar Porto Rico. O jogo, válido pela última rodada do Grupo C, ocorre nesta terça-feira (26), às 9h30min, em Chiang Mai, na Tailândia.
Vitória garante a seleção brasileira na liderança da chave. Caso passe em primeiro, terá pela frente China ou República Dominicana nas oitavas de final.
O canal SporTV2 anuncia transmissão ao vivo.
Grupo C
- Brasil, França, Grécia e Porto Rico
1ª rodada — Sexta-feira, 22/8
- Porto Rico 1x3 França
- Brasil 3x0 Grécia
2ª rodada — Domingo, 24/8
- Porto Rico 3x1 Grécia
- Brasil 3x2 França
3ª rodada — Terça-feira, 26/8
- 6h — França x Grécia
- 9h30min — Brasil x Porto Rico
Oitavas de final
- Entre 29/8 e 1°/9
Quartas de final
- 3/9 e 4/9
Semifinal
- 6/9
Disputa de 3° e final
- 7/9
A competição
A partir desta edição, o Campeonato Mundial terá 32 participantes — antes eram 24. O torneio passa a ser realizado bienalmente em vez de quadrienalmente. O formato é o mesmo da Copa do Mundo de futebol.
Os países são divididos em oito grupos de quatro seleções cada. Avançam as duas melhores para as oitavas de final. A partir de então, os jogos ocorrem em formato de mata até a decisão, em 7 de setembro. A Rússia é a maior campeã, com sete títulos, seguida por Japão (3) e Cuba (3).
Curiosidade
O Brasil não perde em uma estreia de Mundial desde 30 de agosto de 2002, quando levou 3 a 0 da Polônia na primeira rodada.
Relacionadas
- Levantadoras: Macris e Roberta
- Opostas: Kisy, Rosamaria e Tainara
- Ponteiras: Gabi, Helena e Júlia Bergmann
- Centrais: Diana, Júlia Kudiess, Lorena e Luzia
- Líberos: Laís e Marcelle
Desfalque
- O principal desfalque é a ponteira Ana Cristina. A atacante está afastada do time pois se recupera de uma lesão no joelho.
Premiação
A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) vai aumentar as premiações das destaques no Mundial. A quantidade chega ser, em alguns casos, três vezes maior do que a distribuída na VNL. Os valores são iguais entre homens e mulheres.
- Melhor jogadora - R$ 540 mil
- Jogadoras da seleção ideal - R$ 270 mil
- Seleção campeã - R$ 5,4 milhões
- Vice - R$ 2,7 milhões
- Bronze - R$ 1,3 milhão
As últimas duas décadas do Brasil
Grand Prix 2005
- Campeã
Mundial 2006
- Vice
Olimpíada 2008
- Campeã
Mundial 2010
- Vice
Olimpíada 2012
- Campeã
Grand Prix 2023
- Campeã
Grand Prix 2014
- Campeã
Mundial 2014
- Bronze
Olimpíada 2016
- 5°
Grand Prix 2016
- Campeã
Grand Prix 2017
- Campeã
Mundial 2018
- Bronze
Olimpíada 2020
- Vice
VNL 2019
- Vice
VNL 2021
- Vice
Mundial 2022
- Vice
VNL 2022
- Vice
VNL 2023
- 5°
VNL 2024
- 4°
Olimpíada 2024
- Bronze
VNL 2025
- Vice
Desempenho
- 21 competições
- 7 títulos
- 8 vices