Brasil x Grécia: onde assistir à estreia do Mundial de Vôlei feminino

Time de José Roberto Guimarães estreia contra a Grécia. Divulgação / CBV

A seleção brasileira de vôlei feminina fará sua estreia no Mundial da modalidade nesta sexta-feira (22). Jogando em Chiang Mai, na Tailândia, as comandadas de José Roberto Guimarães jogarão contra a Grécia a partir das 9h30min.

A equipe nunca foi campeã do torneio, que só perde em importância para os Jogos Olímpicos.

Apesar de nunca ter vencido o Mundial, o Brasil circunda o ouro há tempos. Das últimas oito edições, a seleção só não chegou na semifinal em duas (2002, na Alemanha, e 2018, na Holanda e Polônia). No total, são quatro vices e um bronze na história do torneio.

Onde assistir a Brasil x Grécia

O SporTV 2 anuncia transmissão da partida.

Levantadoras: Macris e Roberta

Macris e Roberta Opostas: Kisy, Rosamaria e Tainara

Kisy, Rosamaria e Tainara Ponteiras: Gabi, Helena e Júlia Bergmann

Gabi, Helena e Júlia Bergmann Centrais: Diana, Júlia Kudiess, Lorena e Luzia

Diana, Júlia Kudiess, Lorena e Luzia Líberos: Laís e Marcelle

Grupo C

Brasil, França, Grécia e Porto Rico

1ª rodada - Sexta-feira, 22/8

6h — Porto Rico x França

9h30min — Brasil x Grécia

2ª rodada - Domingo, 24/8

6h — Porto Rico x Grécia

9h30min — Brasil x França

3ª rodada - Terça-feira, 26/8

6h — França x Grécia

9h30min — Brasil x Porto Rico

A competição

A partir desta edição, o Campeonato Mundial terá 32 participantes — antes eram 24. O torneio passa a ser realizado bienalmente em vez de quadrienalmente. O formato é o mesmo da Copa do Mundo de futebol.

Os países são divididos em oito grupos de quatro seleções cada. Avançam as duas melhores para as oitavas de final. A partir de então, os jogos ocorrem em formato de mata até a decisão, em 7 de setembro. A Rússia é a maior campeã, com sete títulos, seguida por Japão (3) e Cuba (3).

Premiação

A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) vai aumentar as premiações dos destaques no Mundial. O valor, em alguns casos, será três vezes maior do que a distribuída na VNL. Os valores são iguais entre homens e mulheres.