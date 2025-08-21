Brasil x Grécia: onde assistir à estreia do Mundial de Vôlei feminino

A seleção brasileira de vôlei feminina fará sua estreia no Mundial da modalidade nesta sexta-feira (22). Jogando em Chiang Mai, na Tailândia, as comandadas de José Roberto Guimarães jogarão contra a Grécia a partir das 9h30min.
A equipe nunca foi campeã do torneio, que só perde em importância para os Jogos Olímpicos.
Apesar de nunca ter vencido o Mundial, o Brasil circunda o ouro há tempos. Das últimas oito edições, a seleção só não chegou na semifinal em duas (2002, na Alemanha, e 2018, na Holanda e Polônia). No total, são quatro vices e um bronze na história do torneio.
Onde assistir a Brasil x Grécia
- O SporTV 2 anuncia transmissão da partida.
Relacionadas
- Levantadoras: Macris e Roberta
- Opostas: Kisy, Rosamaria e Tainara
- Ponteiras: Gabi, Helena e Júlia Bergmann
- Centrais: Diana, Júlia Kudiess, Lorena e Luzia
- Líberos: Laís e Marcelle
Grupo C
- Brasil, França, Grécia e Porto Rico
1ª rodada - Sexta-feira, 22/8
- 6h — Porto Rico x França
- 9h30min — Brasil x Grécia
2ª rodada - Domingo, 24/8
- 6h — Porto Rico x Grécia
- 9h30min — Brasil x França
3ª rodada - Terça-feira, 26/8
- 6h — França x Grécia
- 9h30min — Brasil x Porto Rico
A competição
A partir desta edição, o Campeonato Mundial terá 32 participantes — antes eram 24. O torneio passa a ser realizado bienalmente em vez de quadrienalmente. O formato é o mesmo da Copa do Mundo de futebol.
Os países são divididos em oito grupos de quatro seleções cada. Avançam as duas melhores para as oitavas de final. A partir de então, os jogos ocorrem em formato de mata até a decisão, em 7 de setembro. A Rússia é a maior campeã, com sete títulos, seguida por Japão (3) e Cuba (3).
Premiação
A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) vai aumentar as premiações dos destaques no Mundial. O valor, em alguns casos, será três vezes maior do que a distribuída na VNL. Os valores são iguais entre homens e mulheres.
- Melhor jogadora — R$ 540 mil
- Jogadoras da seleção ideal — R$ 270 mil
- Seleção campeã — R$ 5,4 milhões
- Vice — R$ 2,7 milhões
- Bronze — R$ 1,3 milhão