Brasil vira sobre a Eslovênia e garante medalha de bronze na Liga das Nações de vôlei masculino

Brasileiros comemoram bronze. Volleyball World / Divulgação

A seleção brasileira masculina de vôlei conquistou, neste domingo (3), a medalha de bronze da Liga das Nações. Em Ningbo, na China, o time comandado por Bernardinho levou a melhor contra a Eslovênia, vencendo a partida por 3 sets a 1, com parciais de 23/25, 25/20, 25/23 e 25/19, em jogo que teve duas horas e 10 minutos de duração.

Os eslovenos abriram o placar no primeiro set e se mantiveram à frente durante a maior parte da parcial. Apesar da disputa apertada, os brasileiros pareciam ainda abalados pela derrota para a Polônia na semifinal, no sábado (2), e os europeus levaram a melhor por 25/23.

No segundo set, os brasileiros dominaram, mas a seleção eslovena não deu descanso. A parcial terminou com apenas cinco pontos de diferença para o Brasil, que venceu por 25 a 20.

Uma sequência de erros do Brasil deu uma vantagem de cinco pontos para a Eslovênia na terceira parcial. A seleção brasileira só voltou a reagir após o nono ponto dos adversários. A parcial acirrada terminou em 25/23 para os brasileiros, que virou o placar sobre os europeus.

Alan foi maior pomntuador do Brasil na Liga das Nações. Volleyball World / Divulgação

A Eslovênia abriu o quarto set, mas o Brasil reagiu e manteve a vantagem sobre os adversários. Quando alcançou os 16 pontos, a seleção brasileira tinha uma vantagem de cinco sobre o adversário, já sem o ritmo do início da partida. A parcial terminou com o Brasil novamente levando a melhor, com 25/19.

Com 18 acertos, Alan foi o maior pontuador do Brasil, sendo 16 de ataque, um de bloqueio e um de saque. O central Matheus Pinta, que começou como titular, terminou com 11 (seis de ataque, quatro de bloqueio e um de saque). Já o ponteiro Arthur Bento, que iniciou no banco e se tornou titular nas duas últimas parciais, marcou nove pontos.

— Esse bronze pra mim tem gosto de ouro. Foram três anos longe (das quadras) por conta de lesão. Mas tive muita resiliência e vim pra cá (seleção) desacreditado. Infelizmente teve a lesão do Judson, um dos melhores centrais da Liga (das Nações), mas eu consegui entrar bem e suprir a ausência dele e ajudar a equipe a conquistar o bronze — disse Pinta, após a partida.

Matheus Pinta foi titular na decisão do bronze. Volleyball World / Divulgação

Apesar da derrota, a Eslovênia teve o maior pontuador do confronto, o ponteiro Rok Možič, que marcou 21 vezes. O oposto Tonček Štern marcou 10 pontos para os eslovenos.

Esta é a segunda medalha do Brasil na Liga das Nações. Em 2021, a seleção foi campeã vencendo a Polônia, na decisão.

Nesta edição, a renovada seleção brasileira fez a melhor campanha da primeira fase, com 11 vitórias e apenas uma derrota. Na fase decisiva, venceu a anfitriã China (3 a 1) e perdeu para a Polônia (3 a 0), na semifinal, antes de disputar o bronze neste domingo.