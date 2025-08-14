Brasil vence o Uruguai e vai à final do handebol feminino no Pan Júnior

A seleção brasileira feminina de handebol está classificada para a decisão dos Jogos Pan-Americanos Júnior. Nesta quinta-feira (14), em Assunção, no Paraguai, o Brasil derrotou o Uruguai por 27 a 8 e agora espera a definição entre Paraguai e Argentina, para conhecer seu adversário na disputa do ouro.
Com uma ótima campanha e vitórias sobre México, Cuba e Argentina, o time brasileiro encarou a equipe uruguaia e não teve problemas para se classificar.
No primeiro tempo, o placar de 15 a 4 foi construído com facilidade, assim como o 12 a 4 da etapa final.
Raquel Ladeia foi o destaque ofensivo, marcando seis gols. Duda Borges fez cinco e Nhauany marcou quatro.