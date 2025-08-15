Brasil vence o México e é ouro no vôlei feminino do Pan Júnior

Brasileiras conquistaram bi no Pan Júnior. Asuncion 2025 / Divulgação

A seleção brasileira feminina de vôlei conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos Júnior. Nesta sexta-feira (15), em Assunção, no Paraguai, o time dirigido por Marcos Miranda derrotou o México por 3 a 0 (25/23, 25/19 e 25/14), em 1h15min de jogo e manteve o título conquistado em Cali-2021.

O Brasil encontrou dificuldades apenas no set inicial, quando as mexicanas equilibraram as ações, com boas atuações das ponteiras Aime Topete e Marcela Herrera e da oposta Andrea Felix, todas com quatro pontos marcados.

No lado brasileiro, a ponteira Ana Rüdiger foi decisiva ao marcar quatro pontos, incluindo o que definiu o 25 a 23.

O segundo e terceiro sets foram dominados pelas brasileiras, que contaram com um bloqueio eficiente , que terminou o confronto com 15 pontos contra três do México.

Destaques

Com 16 acertos (nove de ataque, seis de bloqueio e um de saque), Ana Rüdiger foi a principal pontuadora da final. A central Lívia marcou 12, sendo cinco de bloqueio. A ponteira Maria Clara Andrade marcou oito, todos no bloqueio.

Pelo México, Andrea Felix finalizou com 10 pontos marcados.

Bronze para a República Dominicana

Na disputa do bronze, a República Dominicana venceu a Argentina por 3 a 1 (25/17, 25/21, 21/25, e 25/19) e garantiu um lugar no pódio.

Veja a campanha do Brasil

Maria Clara Andrade foi destaque na campanha brasileira. Asuncion 2025 / Divulgação

3 x 0 Chile - 25-13, 25-14, 25-12

3 x 0 México - 25/23, 25/19 e 25/14

Confira as campeãs do Pan Júnior:

Levantadoras:

Helô - Georgia Tech Volleyball (EUA)

Maria Clara Carvalhaes - Tijuca Tênis Clube (RJ)

Opostas:

Jaqueline Schmitz - Võlei Maringá (PR)

Gabi Carneiro - Brasília Vôlei (DF)

Ponteiras:

Ana Rüdiger - Minas Tênis Clube (MG)

Camilly Sodré - Vôlei Sorocaba (SP)

Maria Clara Andrade - South Florida University (EUA_

Stephany Gomes - Fluminense (RJ)

Centrais:

Julliana Gandra - Sesc RJ/Flamengo (RJ)

Lívia - Brasília Vôlei (DF)

Ádria - Sesc RJ/Flamengo (RJ)

Líbero: